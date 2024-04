Keine "faulen Kompromisse" „Bauer sucht Frau“-Star: Für das Glück braucht Inka Bause keinen Mann

Inka Bause, hier in Leipzig, ist seit vielen Jahren als "Bauer sucht Frau"-Amor bekannt. (wue/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 21:15 Uhr

Im Fernsehen verkuppelt Inka Bause Landwirtinnen und Landwirte, in ihrem eigenen Leben gibt es jedoch schon seit geraumer Zeit keinen Mann. Nun erzählt die Moderatorin, warum sie auch ohne Partner glücklich sein kann.

Inka Bause (55) ist seit vielen Jahren als TV-Amor bekannt. Seit jeher geht sie im RTL-Format "Bauer sucht Frau" auf Braut- und Bräutigamschau für Landwirte und Landwirtinnen. Auch aktuell ist sie wieder im Spin-off "bauer sucht frau international" zu sehen. Sie selbst ist aber seit vielen Jahren Single – und damit ist sie auch glücklich, wie sie der "Bild"-Zeitung erzählt. Seit 15 Jahren habe die Moderatorin und Sängerin keinen festen Partner mehr gehabt.

Video News

"Mir will keiner glauben, dass mein Leben auch ohne Mann total erfüllt, glücklich und komplett ist", sagt Bause. Die Moderatorin habe alles erreicht, was sie sich einmal "als junge Frau" für ihr Leben vorgenommen habe: "Ich hatte 18 Jahre eine große Liebe […], habe eine wunderbare Tochter, Freunde, Familie, meine Hunde." Daher könne die 55-Jährige sich "jetzt ganz entspannt zurücklehnen und alles genießen, was vielleicht noch kommt".

Bauses Tochter Anneli stammt aus ihrer Ehe mit dem verstorbenen Hendrik Bruch (1962-2016). Auf Instagram zeigt die TV-Moderatorin immer wieder, wie sie das Leben genießt – egal ob mit Anneli beim Lunch, mit Hund Eddi oder im Studio.

Das hält Inka Bause für altmodisch

Dass andere glaubten, sie könne nicht ohne einen Partner glücklich sein, hält Bause für überholt. "Es ist eine sehr altmodische und klischeemäßige Sicht, dass einer Frau ab 50 doch irgendetwas fehlen muss, wenn sie längere Zeit keinen Mann hatte", ist ihre Ansicht. Männer wollten das nicht gerne hören, denn jene brauchten Frauen viel mehr als umgekehrt. Und wenn sie künftig keinen Mann mehr an ihrer Seite haben würde, mache dies ihr "Leben nicht schlechter". Auf "faule Kompromisse" könne sie gerne verzichten.

Die nächste "Bauer sucht Frau International"-Folge gibt es bei RTL am 23. April ab 20:15 Uhr und via RTL+ zu sehen.