Hofwochen gehen zu Ende „Bauer sucht Frau“: Zwei Frauen verbünden sich gegen Bauern

Sabrina (l.) und Eva nehmen Marvin die Entscheidung ab. (smi/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 22:15 Uhr

Die letzten Hofwochen gehen bei "Bauer sucht Frau" zu Ende. Für einen Bauern ein Ende mit Schrecken, andere enden auf der Freundschaftsschiene. Doch eine Kandidatin ist "ein bisschen verliebt".

Die letzten Hofwochen gehen in Folge zwölf von "Bauer sucht Frau" (montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+) zu Ende. Passend zur Jahreszeit geht es auf der Christbaumfarm von Saskia (35) los. Sie misst sich mit Martin (30) beim Weihnachtsbaumweitwurf. Bei ihrer finalen Aussprache einigen sich die beiden darauf, nur auf freundschaftliche Ebene weitermachen zu wollen.

Video News

Nicht mehr als eine Freundschaft steht auch für Paul (22) und Sarah (20) im Raum. Der Jungbauer und die Erzieherin sind zu verschieden, vor allem was ihre Gefühle gegenüber Tieren betrifft. Der pragmatische Paul bezweifelt, dass Sarah aufgrund ihrer Tierliebe eine gute Bäuerin abgeben würde. Schließlich würde sie die Schweine, die sie aufwachsen sieht, irgendwann in anderer Form im Hofladen wiederfinden. "Ich fühle da nichts", gesteht Paul im Abschlussgespräch – und meint nicht die Tiere, sondern Sarah. Die ist fast erleichtert, weil es ihr genauso geht.

Einzeldate mit Mistboy

Marvin (31) steht derweil noch fast am Anfang, er kann sich nicht zwischen Eva (24) und Sabrina (34) entscheiden. Der Kamelbauer spielt die Frauen gegeneinander aus: Als sich Eva freiwillig meldet, mit ihm Radlader zu fahren, zwangsverpflichtet er Sabrina. Die ärgert sich über die "Arschkarte".

Mit Einzeldates versucht Marvin, seine Entscheidung zu erzwingen. Sabrina muss mit ihm und einem "Mistboy" die Hinterlassenschaften der Kamele wegräumen. Eva darf die Tiere immerhin kämmen. Dann nehmen die Hofdamen die Angelegenheit in die Hand und verbünden sich gegen ihren Bauern. Als der seine Entscheidung pro Eva verkünden will, kommen sie ihm zuvor. Erst zieht sich Sabrina freiwillig zurück, dann zieht Eva die Notbremse: "Ich mag dich sehr, aber mir fehlt die Tiefgründigkeit in unseren Gesprächen". Aus zwei mach null, so schnell kann es gehen.

Nicht alle Hofwochen enden auf der Freundschaftsschiene oder dem Abstellgleis. Heino (50) und Markus (40) wollen sich wiedersehen, beide können sich mehr vorstellen. Bei ihrem letzten Date am Meer fallen nicht viele Worte, dafür ein Kuss.

Kreis schließt sich im Strandkorb

Andre (30) geht vor seinem letzten Gespräch mit Sophie (25) der "Arsch auf Grundeis". Er lädt seine Hofdame in den Strandkorb, mit dem er sie zum Start der Hofwoche vom Bahnhof abgeholt hatte. Der Kreis schließt sich für Andre und Sophie glücklich.

Anders als bei Heino und Markus fällt kein Kuss, dafür aber viele Worte. "Von meiner Seite aus empfinde ich schon mehr als Freundschaft", gesteht Andre. "Ich habe wirklich Gefühle für dich". Sophie kann sich dem "nur anschließen". Sie ist "ein bisschen verliebt". Dies hatte sie schon beim gemeinsamen Kochen subtil angedeutet, als sie sich nach einer übermäßigen Dosis Salz als "verliebte Köchin" outete.

Damit die 20. Staffel mit einem noch positiveren Ton endet, gibt es ein Wiedersehen mit Marcel und Jasmin. Die hatten ihre Hofwoche schon vor einigen Folgen glücklich eingetütet. Marcel bezeichnet seine Auserwählte als "Geschenk", was die mit Freudentränen quittiert. Die beiden telefonieren jeden Tag, die Kölnerin Jasmin besucht ihren Bauern jedes Wochenende auf seinem Hof.

Nächste Woche erfahren Fans bei der großen Wiedersehensfolge von "Bauer sucht Frau", wie es weitergegangen ist.