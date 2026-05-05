Stars Beatrice Egli musste als Teenagerin kritische Blicke über sich ergehen lassen

Beatrice Egli - 2022 - Schlagerinsel Open Air - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 14:00 Uhr

Beatrice Egli musste als Teenagerin kritische Blicke über sich ergehen lassen.

Schon lange bevor Beatrice Egli ihren Durchbruch feierte, stand sie im Rampenlicht und sah sich dabei früh mit Kritik konfrontiert.

Die Schlagersängerin blickt heute offen auf diese Zeit zurück und beschreibt, wie prägend die Erfahrungen aus ihrer Jugend waren. „Ich bin schon früh in Fernsehsendungen aufgetreten“, erinnerte sich Egli in einem Interview mit ‚Stern‘. Damit sei auch eine Entwicklung einhergegangen, die sie nachhaltig beeinflusst habe: „Ich habe dadurch bereits als Teenager erfahren müssen, dass über mich, über mein Erscheinungsbild, über meinen Körper geurteilt wird.“

Diese frühen Bewertungen seien kein Einzelfall gewesen, sondern hätten sich durch ihre ersten Schritte im Showgeschäft gezogen. Schon damals habe sie gelernt, mit öffentlicher Wahrnehmung umzugehen: eine Fähigkeit, die ihr später in ihrer Karriere zugute kam.

Der große Wendepunkt kam schließlich 2013 mit ihrem Sieg bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘. Für Egli markierte die Teilnahme an der Castingshow eine klare Zäsur: „Es gibt diese ganz bestimmten Momente, die alles verändern“, sagte sie rückblickend. „Für mich gibt es das Leben davor und das danach.“

Trotz des Erfolgs blieb die Auseinandersetzung mit äußeren Erwartungen ein Thema. Umso wichtiger sei es für sie geworden, ihren eigenen Weg zu gehen und sich nicht ausschließlich von Meinungen anderer leiten zu lassen. Orientierung fand sie dabei auch bei Vorbildern aus der Branche, etwa bei der Schweizer Entertainerin Paola Felix. Deren selbstbestimmter Rückzug aus der Öffentlichkeit habe sie beeindruckt: Es gehe darum, „immer selbst zu entscheiden“, betonte Egli abschließend.