Stars Paukenschlag: Beatrice Egli stoppt ihre Show

Beatrice Egli - 2022 - Schlagerinsel Open Air - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 14:30 Uhr

Beatrice Egli stoppt ihre Show.

Für viele Fans kommt diese Nachricht überraschend: Beatrice Egli zieht vorerst einen Schlussstrich unter ihre eigene TV-Show.

Die ARD-Produktion ‚Die Beatrice Egli Show‘ wird nicht weitergeführt – zumindest vorerst. Wie nun bekannt wurde, wird das Format aktuell nicht mehr produziert und der SWR bestätigte, dass es keine neuen Folgen geben wird. Damit endet vorläufig eine Ära, die erst 2022 begonnen hatte und Schlager, Pop und Unterhaltung zur Primetime vereinte.

Auch Egli selbst meldete sich zu Wort und deutete an, dass hinter der Entscheidung vor allem ein persönlicher Neuanfang steckt. In einem Instagram-Video sprach sie von einem Jahr voller Veränderungen und machte gleichzeitig neugierig auf kommende Projekte. „Es stehen so viele neue, spannende Dinge an“, erklärte die Sängerin und fügte hinzu, dass es deshalb „vorerst keine Beatrice Egli Show geben wird“.

Die Entscheidung scheint also keineswegs ein abruptes Aus, sondern vielmehr ein bewusster Schritt zu sein. Im Herbst will Egli zunächst auf Tour gehen, bevor sie sich neuen beruflichen Herausforderungen widmet. Für Fans ist das dennoch ein herber Einschnitt. Die Show hatte sich in kurzer Zeit als feste Größe im Schlager-TV etabliert. Zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstler standen bereits mit Egli auf der Bühne und sorgten regelmäßig für solide Einschaltquoten. Gleichzeitig spiegelt das Aus auch einen größeren Trend wider: Klassische Musikshows verlieren im linearen Fernsehen zunehmend an Bedeutung.

Egli selbst scheint diesen Wandel aktiv mitgestalten zu wollen. Statt an einem bewährten Format festzuhalten, richtet sie ihren Fokus bewusst auf neue Wege. Ihr optimistischer Ton lässt dabei keinen Zweifel daran, dass sie ihre Karriere weiterhin mit viel Energie vorantreibt. Ob und wann ‚Die Beatrice Egli Show‘ zurückkehren wird, ist derzeit offen. Klar ist jedoch: Für die 37-Jährige beginnt ein neues Kapitel – und ihre Fans dürfen gespannt sein, wohin die Reise als Nächstes geht.