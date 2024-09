In Anwesenheit seiner Stars „Beetlejuice 2“-Regisseur Tim Burton mit Stern auf Walk of Fame geehrt

Michael Keaton, Tim Burton und Winona Ryder (v.l.n.r.) bei der Enthüllung von Burtons Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. (lau/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 10:58 Uhr

Auch Meisterregisseur Tim Burton gehört nun zu den Filmschaffenden, deren Name auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles prangt. Der Filmemacher ist mit einem Stern auf dem legendären Walk of Fame geehrt worden.

Er ist der Meister der Gothic-Schauermärchen und bringt am 12. September sein neuestes Werk "Beetlejuice Beetlejuice" in die deutschen Kinos. Nun hat Regie-Legende Tim Burton (66) auf dem Hollywood Walk of Fame seinen eigenen Stern erhalten. Bei der Zeremonie am 3. September in Los Angeles waren auch die Schauspiel-Stars Micheal Keaton (72) und Winona Ryder (52) anwesend, die durch die Burton-Filme zu Weltruhm kamen.

Winona Ryder schwärmt von Tim Burton

"Er kennt den Kummer der Missverstandenen, der Seltsamen und Ungewöhnlichen", sagte "Stranger Things"-Star Ryder über den Filmemacher hinter zeitlosen Klassikern wie "Edward mit den Scherenhänden", "Batman" oder der Netflix-Serie "Wednesday". Burton habe ihr als junger Schauspielerin dabei geholfen, sie selbst zu sein.

Burtons Stammschauspieler Micheal Keaton, der in den 1980er Jahren zunächst durch die Horrorkomödie "Beetlejuice" bekannt und dann mit "Batman" zum Weltstar wurde, schwärmte ebenfalls vom Geehrten. "Es gibt eine Menge Leute, die mit ihren Superhelden-Filmen viel Geld verdienen, und zwar aufgrund seiner Entscheidung und seiner Vision, was diese Filme sein könnten, denn er hat alles verändert", erklärte er im Rückblick auf das Superhelden-Genre, dem Burton gegen Ende der 1980er Jahre mit "Batman" sowie dem Sequel "Batmans Rückkehr" wie kaum ein Zweiter seinen Stempel aufgedrückt hat.

Neben Keaton und Ryder waren auch "Batmans Rückkehr"-Star Danny DeVito (79) sowie Tim Burtons Partnerin, die italienische Leinwand-Legende Monica Bellucci (59), bei der Enthüllung des Sterns auf dem Hollywood Boulevard anwesend.