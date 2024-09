Film ‚Beetlejuice Beetlejuice‘-Produzent über die Möglichkeit eines weiteren Sequels unter der Regie von Tim Burton

Michael Keaton - Beetlejuice Beetlejuice - 2024 - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2024, 14:00 Uhr

Der ‚Beetlejuice Beetlejuice‘-Produzent Tommy Harper deutete an, dass „die Tür offen“ für eine weitere Fortsetzung mit Filmemacher Tim Burton stehe.

Der 66-jährige Filmemacher ist 36 Jahre nach dem Original aus dem Jahr 1988 mit dem neuen Comedy-Fantasy-Projekt zum Franchise zurückgekehrt und hat jetzt verraten, dass es möglicherweise weitere Teile der Filmreihe geben könnte.

In einem Interview gegenüber ‚Deadline‘ erklärte Harper: „Ich denke, dass mit Tims Liebe für den Titel und für die Charaktere die Tür offen steht, aber wir werden sehen, was als Nächstes passiert.“ Burton hatte die Ideen für eine weitere Fortsetzung nach ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ zuvor jedoch verworfen. Bei einer Podiumsdiskussion bei den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig in Italien erklärte der Filmemacher: „Spielen wir das mal durch. Es hat 35 Jahre lang gedauert, diesen Film zu drehen. Für einen anderen wäre ich über 100 [Jahre alt]. Dank der Medizin könnte das möglich sein. Aber ich glaube nicht.“ In dem neuen Film übernimmt der 72-jährige Michael Keaton erneut die Rolle des titelgebenden Geists, obwohl der Schauspieler einem Comeback in die Filmreihe nur zugestimmt hatte, wenn Beetlejuice nicht die treibende Kraft der Geschichte sein würde.