Erster Auftritt nach Harrys Interview Bei Kirchenbesuch: Charles und Camilla trotzen dem Regen

König Charles III. und Königin Camilla auf dem Weg zum Gottesdienst. (ncz/spot)

SpotOn News | 19.02.2024, 22:11 Uhr

König Charles III. hat am Sonntag einen Gottesdienst in Sandringham besucht. Es ist sein erster Auftritt nach Prinz Harrys TV-Interview. Der Monarch und Ehefrau Camilla zeigten sich trotz Regen den anwesenden Royal-Fans.

Wenige Tage nach Prinz Harrys (39) neuestem TV-Interview, in der er über die Beziehung zu seinem Vater sprach, hat dieser sich nun in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Sonntag (18. Februar) besuchten König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) einen Gottesdienst in der St Mary Magdalene Church in Sandringham. Auf dem Weg zur Kirche trotzten der Monarch und seine Ehefrau dem tröpfelnden Regen und winkten den anwesenden Fans und Fotografen.

Charles trug dabei einen grauen Anzug und einen camelfarbenen Wollmantel. Camilla war in einem dunkelbraunen Wollmantel und beigem Hut gekleidet. Beide schützten sich mit Regenschirmen vor dem kühlen Nass.

Charles verbringt mehr Zeit in Sandringham

Seit Charles seine Krebsdiagnose Anfang Februar öffentlich gemacht hat, verweilt der 75-Jährige größtenteils auf dem Landsitz in Norfolk, wo er nun regelmäßig den Gottesdienst besucht und vor der Kirche wartende Fans begrüßt.

Zwischendurch begibt sich der Monarch für Behandlungen nach London. Dort kam es kurz nach Bekanntwerden der Diagnose auch zum Zusammentreffen mit Sohn Harry: Der reiste aus Kalifornien nach Großbritannien, um sich mit seinem Vater zu treffen, und verbrachte etwa einen Tag in seiner alten Heimat. Der erste Schritt zur Versöhnung?

Prinz Harry über Beziehung zu seinem Vater

Nur kurze Zeit später sprach der Royal im Rahmen einer Kanadareise in einem TV-Interview mit der US-Sendung "Good Morning America" über die Erkrankung seines Vaters und die angespannte Beziehung zu seiner Familie. Dabei schlug er versöhnliche Töne an. Von Charles' Krebsdiagnose habe er von seinem Vater direkt erfahren. "Ich bin in ein Flugzeug gestiegen und habe ihn so schnell wie möglich besucht", erklärte Harry.

"Schauen Sie, ich liebe meine Familie. Die Tatsache, dass ich in der Lage war, in ein Flugzeug zu steigen, ihn zu sehen und auch nur irgendeine Zeit mit ihm zu verbringen, dafür bin ich dankbar", so Harry weiter. Er sei sich sicher, dass die Erkrankung seines Vaters einen wiedervereinigenden Effekt haben könne. Mit Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern habe er aber auch seine eigene Familie. Dennoch wolle er seine Familie in Großbritannien weiter "so oft wie möglich" besuchen.

König Charles hat sich bisher nicht zum Treffen mit Harry oder dessen TV-Interview geäußert.