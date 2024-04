Königspaar von Spanien zu Besuch Bei Staatsbankett: Kronprinzessin Catharina-Amalia thront über allen

Bild mit Symbolcharakter: Kronprinzessin Catharina-Amalia überragt alle. (stk/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 21:12 Uhr

Für Kronprinzessin Catharina-Amalia ist das erste Staatsbankett ihres Lebens gekommen. Schon jetzt scheint klar: Solche Auftritte liegen ihr.

Die ersten Bilder vom Staatsbankett in den Niederlanden sind da – und sie sind sogar noch etwas prunkvoller als sich viele Royal-Fans wohl ausgemalt haben. Zwar befinden sich König Felipe VI. (56) und Königin Letizia von Spanien (51) am 17. und 18. April zu Besuch in den Niederlanden, die Show stiehlt ihnen aber Kronprinzessin Catharina-Amalia (20): Für die niederländische Thronfolgerin handelt es sich um die erste Teilnahme an einem Staatsbankett. Zumindest auf den ersten Aufnahmen thront sie jedoch schon selbstbewusst über allen anderen Royals.

Die beiden königlichen Gäste aus Spanien haben sich in den Aufnahmen am linken unteren Eck auf zwei Stühlen positioniert, neben ihnen sitzen der niederländische König Willem-Alexander (56) sowie dessen Ehefrau Königin Máxima (52). Deren Tochter Catharina-Amalia wird in der hinteren Reihe von Prinzessin Margriet von Oranien-Nassau (81) sowie der ehemaligen Königin der Niederlande, Beatrix (86), flankiert. Auffällig dabei: Kronprinzessin Catharina-Amalia befindet sich nicht nur im Zentrum des Bildes, sondern steht auch höher als alle anderen Royals.

Herzlicher Empfang

Dass sich der anwesende Adel für die Veranstaltung herausputzen würde, stand bereits zuvor fest. Der glamouröse Abend verlangt traditionell nach "Black Tie"-Outfits für die Herren und Abendkleidern für die Damen. Zudem sei geplant, dass beide Monarchen, Willem-Alexander und Felipe, noch eine Rede halten werden.

Das niederländische Königshaus teilte bereits im Februar mit, dass König Felipe VI. und seine Frau Letizia für einen Staatsbesuch vom 17. bis 18. April nach Amsterdam eingeladen worden sind und ein Staatsbankett im königlichen Palast in Amsterdam stattfinden wird.

Bei ihrer Ankunft wurde das spanische Königspaar nun mit einer Zeremonie auf dem Dam-Platz begrüßt. Nach einem Marsch der Ehrengarde war dort von der Marine Band der Royals sowohl die spanische als auch die niederländische Nationalhymne zum Besten gegeben worden.