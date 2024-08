17 Konzerte im kommenden Jahr „Beispiellose Nachfrage“: Oasis verkünden weitere Tour-Termine

Liam und Noel Gallagher (r.) haben jetzt insgesamt 17 Termine für die Oasis-Tour angekündigt. (eyn/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 15:50 Uhr

Mit ihrer Ankündigung, rund 15 Jahre nach ihrer Trennung wieder auf Tour zu gehen, hat die Band Oasis für riesigen Wirbel gesorgt. Aufgrund "beispielloser Nachfrage" haben die Gallagher-Brüder jetzt drei weitere Termine angekündigt.

Oasis haben wegen des Ansturms auf ihre Reunion-Konzerte drei weitere Termine zum Tourplan hinzugefügt. Das verkündete Frontmann Liam Gallagher (51) auf der Social-Media-Plattform X. Zu den 14 bereits angekündigten Konzerten im Sommer 2025 kommen "aufgrund beispielloser Nachfrage" drei weitere hinzu: Im Heaton Park in Manchester am 16. Juli, im Londoner Wembley-Stadion am 30. Juli und in Edinburgh am 12. August.

Due to unprecedented demand, three new UK dates will be added to Oasis Live ‘25 🔥

🎸Heaton Park – July 16th

🎸Wembley – July 30th

🎸Edinburgh – August 12th

Tickets on go on sale this Saturday, 31st August at 9am BST: https://t.co/ddMSPvu0TP pic.twitter.com/P7Fyn4VokA — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 29, 2024

Insgesamt 17 Konzerte, Tendenz steigend

Damit umfasst die "Oasis Live '25"-Tour nach aktuellem Stand insgesamt 17 Termine in Großbritannien, Schottland, Wales und Irland. Alleine fünf davon spielen die Brüder Noel (57) und Liam Gallagher mit ihrer Band jeweils in London und ihrer Heimatstadt Manchester. Der Vorverkauf für die Tickets startet am 31. August um 10:00 Uhr deutscher Zeit.

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Termine folgen werden. "Diese Shows werden in weniger als drei Minuten ausverkauft sein. Es werden mit Sicherheit weitere Termine hinzukommen", erklärte ein Insider "The Sun". Das Gerücht, dass sie im kommenden Jahr beim Glastonbury Festival auftreten werden, dementierte die Band aber bereits.

Noel und Liam Gallagher gründeten Oasis 1991 mit drei Freunden. In den darauffolgenden Jahren mauserte sich die Gruppe zum erfolgreichsten Vertreter des Brit-Pop. Nach anhaltenden Streitigkeiten zwischen den Brüdern erfolgte 2009 schließlich die Auflösung. Seitdem wurde immer wieder über eine Oasis-Reunion spekuliert – am 27. August 2024 setzte die Gruppe den Gerüchten mit einem Post und den Worten "Das ist es, es passiert" ein Ende.