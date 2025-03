Musik Neil Young: Ukraine-Konzert aus Sicherheitsgründen abgesagt

Neil Young - 2019 Farm Aid - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 11:00 Uhr

Die Musik-Ikone wird doch nicht wie angekündigt in der Ukraine auftreten.

Neil Young hat sein kostenloses Konzert in der Ukraine gecancelt.

Der ‚Rockin‘ In The Free World‘-Künstler hatte Anfang dieses Monats angekündigt, dass er seine ‚Love Earth Tour‘ zu einem noch nicht festgelegten Datum in dem osteuropäischen Land starten wolle. Doch der anhaltende Krieg und das sich verändernde politische Klima haben den Musiker dazu gebracht, seine Entscheidung aufgrund von Sicherheitsbedenken zu überdenken.

Auf seiner offiziellen Website schrieb der 79-Jährige: „Unser Konzert in der Ukraine ist abgesagt. Wir hatten einen guten Veranstaltungsort, nahe einem Schutzraum, aber die sich verändernde Lage vor Ort war zu viel. Ich konnte mein Team und meine Instrumente nicht guten Gewissens in dieses Gebiet bringen. Ich entschuldige mich bei allen.“ Die Ukraine sei ‚ein großartiges Land mit einem guten Anführer‘, so Young.

Der Rocker hatte seine Pläne, zum ersten Mal in der Ukraine aufzutreten, erst vor zwei Wochen geteilt. Ein Post auf seiner Website lautete: „Neil Young und die Chrome Hearts werden die kommende ‚Love Earth Tour‘ durch Europa in der Ukraine mit einem kostenlosen Konzert für alle eröffnen. Wir befinden uns derzeit in Gesprächen und werden hier Details bekannt geben … Keep on Rockin‘ In The Free World.“

Seine Tour wird im Juni in Europa beginnen, bevor sie im August nach Nordamerika führt. Im Juni tritt Neil Young als Headliner beim legendären Glastonbury Festival in England auf. Einen Monat später gibt der ‚Heart of Gold‘-Interpret im Rahmen der American Express presents BST Hyde Park-Reihe ein großes Konzert in London.