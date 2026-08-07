Stars Bella Thorne: Ich gönne mir endlich Zeit zum Durchatmen

Bella Thorne - September 2021 - Avalon - Milan Fashion Week BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2026, 09:00 Uhr

Bella Thorne sagt, sie gönnt sich endlich Zeit zum Durchatmen.

Bella Thorne hat sich in den vergangenen Jahren bewusst „mehr Raum zum Atmen und für Nachsicht mit sich selbst“ gegeben.

Die 28-jährige Schauspielerin stand bereits als Kind im Rampenlicht und kämpfte lange mit den Schattenseiten des Ruhms. Heute geht sie ihr Leben deutlich gelassener und mit einer neuen Perspektive an. Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ sprach Bella darüber, wie sie seit dem Ende ihrer Zeit beim Disney Channel mit ihrer Bekanntheit umgeht: „Ich glaube nicht, dass ich damals jemals diese mentale Klarheit hatte. Daran habe ich erst in den letzten Jahren wirklich gearbeitet. Ich bin an einen Punkt gekommen, an dem ich mein Leben verändern und einiges besser machen musste.“

Bella habe viel gearbeitet und gleichzeitig kaum Zeit für die Dinge gehabt, die ihr wirklich wichtig seien. Deshalb habe sie sich im vergangenen und in diesem Jahr darauf konzentriert. Sie erklärt weiter: „Nachdem ich den Film ‚Color Your Hurt‘ gedreht hatte, in den ich mein ganzes Herzblut gesteckt habe, war kaum noch etwas von mir übrig. Ich wollte mich intensiver mit psychischer Gesundheit und dem Gehirn beschäftigen, an mir arbeiten und mir einfach etwas Luft zum Atmen und mehr Nachsicht mit mir selbst schenken.“

Rückblickend ist Bella überzeugt, sich in jungen Jahren viel zu sehr unter Druck gesetzt zu haben. Der ‚Shake It Up‘-Star verriet, dass ihr vor allem der Übergang vom Kinderstar zur Erwachsenen besonders schwergefallen sei: „Ich erinnere mich noch genau daran, als ich 18 wurde. In diesem Jahr zwischen 18 und 19 dachte ich: ‚Ich bin frei. Ich bin wirklich frei. Ich gehe in dieses Haus und niemand fragt mich mehr, wann ich komme oder wann ich wieder gehe.'“

Bereits zuvor hatte Bella erklärt, dass ihre Fans vor allem ihre authentische Art schätzen. Gegenüber ‚Forbes‘ sagte sie: „Ich fühle mich sehr authentisch. Wenn ihr auf meine Social-Media-Kanäle geht, dann stammt alles von mir. Ich habe keinerlei Social-Media-Management. Das bin alles ich. Ich komme vom Disney Channel und dort wurde mir gesagt, ich müsse ein völlig anderer Mensch sein, als ich tatsächlich bin.“