Film ‚Spider-Man‘ schlägt ‚Toy Story 5‘: Tom Hollands neuer Film bricht alle Rekorde

Tom Holland - Spider-Man Brand New Day - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 11:00 Uhr

'Spider-Man' schlägt 'Toy Story 5': Tom Hollands neuer Film bricht alle Rekorde.

‚Spider-Man: Brand New Day‘ sorgt für einen historischen Kinoerfolg.

Der neue Marvel-Blockbuster mit Tom Holland und Zendaya hat nach nur einer Woche weltweit die Spitzenposition an den Kinokassen übernommen und dabei sogar ‚Toy Story 5‘ hinter sich gelassen. Der Spinnenmann bleibt eine der mächtigsten Figuren der Filmwelt: Nur sieben Tage nach seinem Kinostart hat ‚Spider-Man: Brand New Day‘ weltweit bereits 1,155 Milliarden US-Dollar eingespielt. Davon stammen 449 Millionen Dollar aus Nordamerika und rund 706,3 Millionen Dollar aus internationalen Märkten. Damit überholte der Film laut ‚Variety‘ den Disney-Pixar-Erfolg ‚Toy Story 5‘, der seit seinem Kinostart im Juni 1,067 Milliarden Dollar erreicht hat.

Der Erfolg reiht sich in eine Serie außergewöhnlicher Rekorde ein. In Nordamerika erzielte der Film den erfolgreichsten Dienstag der Kinogeschichte mit Einnahmen von 42 Millionen Dollar und übertraf damit den bisherigen Rekord von ‚Spider-Man: No Way Home‘ aus dem Jahr 2021 mit 39 Millionen Dollar. Auch am Montag stellte der Film eine neue Bestmarke auf: Mit 47 Millionen Dollar setzte er sich vor ‚Black Panther‘, der 2018 an seinem ersten Montag 40 Millionen Dollar einspielte.

Besonders beeindruckend ist das Tempo des Erfolgs: Die Milliardengrenze weltweit überschritt ‚Brand New Day‘ bereits nach sechs Tagen. Nur ein Film war dabei schneller: ‚Avengers: Endgame‘ aus dem Jahr 2019, der innerhalb von drei Tagen 1,2 Milliarden Dollar einnahm. Bereits das Startwochenende hatte für Aufsehen gesorgt. Der Film erzielte mit 360 Millionen Dollar den größten Kinostart aller Zeiten in Nordamerika und landete mit einem weltweiten Debüt von 932 Millionen Dollar auf Platz zwei der erfolgreichsten Starts der Filmgeschichte.

Sony-Pictures-Chef Tom Rothman zeigte sich angesichts der Zahlen begeistert und sagte: „Also, ich schätze, Filme sind doch nicht tot, oder?“ Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige sieht den Grund für den Erfolg vor allem in der zeitlosen Faszination der Figur Spider-Man und in Tom Hollands Darstellung von Peter Parker. „Man kann über veränderte Geschmäcker schreiben, aber als Figuren, die über Jahrzehnte wachsen und sich weiterentwickeln, gibt es keine besseren als die Marvel-Charaktere und niemanden Besseren als Peter Parker“, erklärte Feige. Über Holland sagte er weiter: „Wenn man einen Schauspieler wie Tom Holland findet, der diese Figur zum Leben erweckt, ist das die magische Formel.“