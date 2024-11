Stars Ben Affleck: KI ist kein Ersatz für kreative und originelle Filmideen

Ben Affleck - The Flash - Premiere - LA - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2024, 16:00 Uhr

Ben Affleck ist der Meinung, dass Filme „eines der letzten Dinge“ sein werden, die durch KI ersetzt werden.

Der 52-jährige Schauspieler glaubt, dass KI-Technologie die „mühseligeren, weniger kreativen“ Aspekte des Filmemachens nachahmen kann, wobei Ben jedoch darauf besteht, dass er sich keine Sorgen darüber mache, dass KI Hollywood übernehmen könnte.

Auf dem Investoren-Gipfel Delivering Alpha 2024 von CNBC verriet der Darsteller: „KI kann Ihnen hervorragende nachahmende Verse schreiben, die elisabethanisch klingen. Sie kann Ihnen aber keinen Shakespeare schreiben. Die Funktion, zwei oder drei oder vier Schauspieler in einem Raum zu haben und den Ton zu erkennen und zu konstruieren … das ist etwas, was die Fähigkeiten der KI derzeit völlig entbehrt und ich denke, das wird auch noch eine bedeutsame Zeit so bleiben. Was KI machen wird, ist, die mühsameren, weniger kreativen und kostspieligeren Aspekte des Filmemachens mit Disintermediation zu beeinflussen, wodurch die Kosten gesenkt werden können, wodurch die Eintrittsbarriere gesenkt wird, wodurch mehr Stimmen gehört werden können, wodurch es für Leute, die ‚Good Will Huntings‘ drehen wollen, einfacher wird, loszugehen und sie zu drehen.“ Ben bemerkte auch, dass KI zwar großartig darin sei, Dinge „nachzuahmen“, er meinte jedoch, dass die Technologie nicht die Kraft habe, kreative, originelle Ideen hervorzubringen.