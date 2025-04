Film Ben Affleck: Er verlor das Interesse an Superheldenfilmen Ben Affleck verkündete, dass er keine Superheldenfilme mehr drehen möchte, da er das „Interesse daran verloren“ habe. Der ‚Argo‘-Schauspieler war im Jahr 2003 in ‚Daredevil‘ zu sehen und spielte die Rolle des Batman in einer Reihe von Filmen, darunter 2016 in ‚Batman v Superman: Dawn of Justice‘. Affleck gab jedoch zuvor zu, dass er in […]