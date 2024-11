Film Ben Affleck kritisiert Cancel Culture

Ben Affleck - The Flash - Premiere - LA - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star findet es beängstigend, wie schnell seine Karriere vorbei sein könnte.

Ben Affleck befürchtet, dass er „eine falsche Bemerkung davon entfernt ist“, gecancelt zu werden.

Der US-Schauspieler machte dieses Geständnis in einem gemeinsamen Interview mit seinem Kumpel Matt Damon, als sie über die Gründung ihrer Produktionsfirma Artists Equity sprachen, die sich für eine gerechtere Bezahlung einsetzt. Der 52-Jährige offenbarte, dass sein Leben in Hollywood nie sicher sei, weil er ständig Gefahr laufe, alles zu verlieren.

Gegenüber ‚Deadline.com‘ erklärte er: „Wir alle sind in diesem Geschäft dieser Art von Unsicherheit ausgesetzt. Ob wir nun Schauspieler, Regisseure oder Autoren sind, das Telefon könnte aufhören zu klingeln… Das ist das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, dieses Vorschussgeld. Ich weiß nicht, wann das aufhören könnte. Ich bin nur eine falsche Bemerkung davon entfernt, gecancelt zu werden oder ich bin eine Filmbombe davon entfernt, nie wieder zu arbeiten und ich habe eine Familie und so weiter.“

Die Produktionsfirma erlaubt es Künstlern, in ihre Filmprojekte zu investieren, so dass die Gewinne fairer aufgeteilt werden können. Affleck will eigenen Angaben zufolge die Zeiten beenden, in denen Hollywood-Stars riesige Summen verdienen, selbst wenn das Studio mit dem Film einen Verlust macht. Als Beispiel nannte er seinen Kino-Flop ‚Liebe mit Risiko – Gigli‘ von 2003.

„Dafür habe ich viel Geld bekommen. Nun, im Nachhinein fühlt es sich nicht richtig an, weil [das Studio] Geld verloren hat“, räumte der Oscar-Preisträger ein. „Es war nicht der Film mit den größten Verlusten in der Geschichte, auch wenn es vielleicht die berühmteste Bombe der Geschichte war. Trotzdem fühlt es sich nicht richtig für mich an.“