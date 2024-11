Für den guten Zweck Ben Affleck und Jennifer Garner verbringen Thanksgiving gemeinsam

Ben Affleck und Jennifer Garner waren zehn Jahre lang verheiratet. (dam/spot)

SpotOn News | 29.11.2024, 12:54 Uhr

Trotz Trennung pflegen Ben Affleck und seine Ex-Frau Jennifer Garner ein gutes Verhältnis. Sogar Thanksgiving verbringt das Ex-Ehepaar gemeinsam - und zwar bei einer Wohltätigkeitsorganisation.

Ben Affleck (52) und seine Ex-Frau Jennifer Garner (52) haben Thanksgiving gemeinsam verbracht – für den guten Zweck! Wie ein Instagram-Post der Obdachlosenunterkunft "The Midnight Mission" zeigt, half das Ex-Paar dabei, Essen an Bedürftige in einem Viertel von Los Angeles zu verteilen. "Danke, Ben und Jennifer, dass ihr an diesem besonderen Tag Mahlzeiten serviert und ein Lächeln verbreitet habt. Euer Mitgefühl erinnert uns alle an die wahre Bedeutung von Thanksgiving – zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen", heißt es unter dem Beitrag. Medienberichten zufolge sollen auch ihre drei gemeinsamen Kinder Violet (18), Fin (15) und Samuel (12) an der Wohltätigkeitsveranstaltung teilgenommen haben. Ebenso wie die Schauspielerin Sarah Paulson (49).

Sie halten trotz Trennung zusammen

Dass Affleck und Garner Zeit zusammen verbringen, mag für ihre Fans nicht ungewöhnlich erscheinen. Neun Jahre nach ihrer Trennung pflegt das Ex-Ehepaar bis heute ein gutes Verhältnis zueinander. Garner schlug sich angeblich sogar auf die Seite ihres Ex, nachdem sich dieser im Sommer von seiner zweiten Ehefrau Jennifer Lopez (55) getrennt hatte. Schon während der Beziehung soll Garner als eine Art Eheberaterin für die beiden fungiert haben. Doch damit scheint nun Schluss zu sein. Wie "Daily Mail" berichtete, heißt es aus Garners Umfeld, dass sie sich von der Ex ihres Ex distanzieren wolle. "Jen möchte nicht mehr mit J.Lo kommunizieren, es sei denn, es geht um die Kinder. Ihre Freunde meinen, sie hätte sich nicht so sehr darauf einlassen sollen, J.Lo zu helfen, ihre Ehe mit Ben zu reparieren", so ein Insider.

Superstars im Liebeswirrwarr

Lopez und Affleck lernten sich Anfang der 2000er-Jahre bei den Dreharbeiten zum Film "Liebe mit Risiko – Gigli" kennen und wurden bald zu einem der großen Traumpaare Hollywoods. Damals wurde der Pärchenname "Bennifer" geboren, doch eine vorangegangene Verlobung lösten sie 2004 wieder und trennten sich. Nach mehreren gescheiterten Ehen gab es 2021 das Liebescomeback der beiden. 2022 heirateten sie dann endlich. Im August 2024 reichte Jennifer Lopez schließlich nach gerade einmal zwei Jahren Ehe die Scheidung ein.