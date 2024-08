Film Ben Affleck und Matt Damon: Gemeinsames Projekt

Matt Damon and Ben Affleck at Venice International Film Festival The Last Duel - Avalon - Sept 21 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2024, 10:00 Uhr

Die Stars tun sich für ihren Hulk-Hogan-Film wieder mit Gus Van Sant zusammen.

Ben Affleck und Matt Damon tun sich für ihren Hulk-Hogan-Film wieder mit Gus Van Sant zusammen.

Die langjährigen Freunde werden sich laut ‚Deadline‘ mit dem ‚Good Will Hunting’-Regisseur für ihren kommenden Film über den umstrittenen WWE Hall of Fame-Wrestler zusammentun. ‘Killing Gawker’ wird den berühmt-berüchtigten 140-Millionen-Dollar-Rechtsstreit des 70-jährigen Stars gegen Gawker nachzeichnen, bei dem er eine Klage wegen der Veröffentlichung eines Sex-Tapes mit ihm durch das Magazin gewann. Die Geschworenen befanden, dass das Magazin durch die Veröffentlichung des Videos Hogans Privatsphäre verletzt hatte, und nach dem Urteil wurde Gawker geschlossen.

Der Film von Affleck und Damon befindet sich laut ‘Variety’ offiziell in der Entwicklung, wobei Van Sant die Regie führt und Charles Randolph das Drehbuch schreibt. Das Projekt, das unter dem Artists Equity-Produktionsbanner des Schauspielers entsteht, basiert auf dem Buch von Ryan Holiday ‘Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue’. Es gibt Gerüchte, dass Affleck in dem Film die Rolle von Hogan selbst spielen wird, aber bisher ist noch keine Besetzung bestätigt worden. Auch ein offizielles Startdatum und ein Produktionsplan wurden noch nicht bekannt gegeben.

Affleck und Damon arbeiteten zuletzt gemeinsam an dem Amazon-Film ‘Air‘, bei dem Affleck Regie führte und die Hauptrolle übernahm, während Damon den Nike-Mitarbeiter Sonny Vaccaro spielte.