Film Ben Affleck verteidigt Einsatz von KI in seinem neuen Film ‚Animals‘

Ben Affleck attends The RIP World Premiere NY - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2026, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star nutzte für seinen neuen Netflix-Film künstliche Intelligenz.

Ben Affleck hat seine Entscheidung verteidigt, in seinem neuen Netflix-Film ‚Animals‘ künstliche Intelligenz einzusetzen.

Der Hollywood-Star wechselte für sein neuestes Projekt für den Streamingdienst hinter die Kamera. Affleck führte Regie, schrieb das Drehbuch und spielt selbst eine Hauptrolle. An seiner Seite sind Gillian Anderson und Kerry Washington zu sehen. Im Gespräch mit ‚Bloomberg‘ räumte der 54-Jährige ein, beim Dreh „für viele Dinge“ KI eingesetzt zu haben.

„Ich zögere ein wenig, darauf hinzuweisen, was das war – oder überhaupt darüber zu sprechen, weil wir in meiner Branche versuchen, die Illusion der Realität zu fördern“, erklärte Affleck. Er verglich die Situation mit einem Zauberer, der vor seiner Vorstellung verrät, wie seine Tricks funktionieren, und damit den Zauber zerstört. Gleichzeitig ist der Schauspieler überzeugt, dass ‚Animals‘ ein gutes Beispiel für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie sei, weil es sich um einen sehr menschlichen Film handle.

Sobald Filmschaffende ein Gefühl der Kontrolle über KI entwickelten, könnten sie laut Affleck ihre anfänglichen Bedenken hinter sich lassen. „[Die Technologie] wandelt sich von diesem nebulösen, abstrakten, beängstigenden Außerirdischen – nach dem Motto: ‚Sie wird uns alle umbringen‘, all diese Propaganda – und man erkennt tatsächlich, was sie ist [und entspannt sich]“, sagte er. Affleck erklärte, KI sei „eine weitere Form von Computertechnik“ und damit eine Weiterentwicklung, die sich in eine lange Reihe technischer Fortschritte in der Film- und Fernsehbranche einfüge. Der Filmemacher betonte jedoch, dass ein Regisseur niemals einfach einen Prompt „eintippen und einen Film erstellen können wird, den die Menschen sehen wollen“.

Afflecks Äußerungen folgen auf den Verkauf seines KI-Unternehmens InterPositive an Netflix für Berichten zufolge 600 Millionen Dollar. Er gründete das in Los Angeles ansässige Unternehmen 2022, um KI-gestützte Werkzeuge zu entwickeln, die Filmemacher bei der Produktion und Nachbearbeitung unterstützen sollen. Die Übernahme durch Netflix wurde Anfang dieses Jahres abgeschlossen.

Affleck wird Netflix weiterhin als leitender Berater zur Seite stehen und das Unternehmen bei der Weiterentwicklung der Technologie unterstützen. In einem von Netflix anlässlich der Übernahme veröffentlichten Video erklärte der Regisseur, die Technologie sei darauf ausgelegt, Filmemacher zu unterstützen, anstatt automatisch Inhalte zu generieren. „Die meisten Menschen denken bei KI daran, etwas aus dem Nichts zu erschaffen: ‚Ich gebe etwas in einen Computer ein und er liefert mir einen Film.‘ Darum geht es hier nicht“, stellte er klar.