Stars Ben Daniels: Schwuler Schauspieler wird ’niemals‘ James Bond spielen

Daniel Craig as James Bond in the movie - Casino Royale - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2026, 18:00 Uhr

Der britische Star spricht über die Herausforderungen, denen queere Schauspieler in Hollywood gegenüberstehen.

Ben Daniels denkt, dass „eine queere Person niemals als James Bond besetzt werden wird“.

Der 61-jährige Schauspieler erklärte, dass er zwar gerne heterosexuelle Rollen spielt, wie etwa Finn in der BBC-Comedy-Serie ‚Cutting It‘. Leider mache es Hollywood schwulen Schauspielern weiterhin schwer, prominente Rollen zu bekommen.

Gegenüber der Zeitung ‚Daily Telegraph‘ erklärte er: „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber diese Chancen für schwule Schauspieler sind wirklich nicht so vorhanden, wie man vielleicht sagt … Eine queere Person wird beispielsweise niemals als James Bond besetzt.“

Amazon MGM hat den nächsten 007-Darsteller nach Daniel Craigs Ausstieg nach ‚Keine Zeit zu sterben‘ (2021) noch nicht bestätigt. Ben fügte hinzu: „Als schwuler Schauspieler wirst du für solche Rollen oft nicht einmal in Betracht gezogen. Und ganz oft werden queere Schauspieler selbst in queeren Rollen nicht eingestellt.“

Er wies außerdem darauf hin, dass es für Schauspieler immer noch schwierig sei, offen zu ihrer Sexualität zu stehen. ‚Wicked‘-Star Jonathan Bailey – der mit der Bond-Rolle in Verbindung gebracht wurde – sei einer der wenigen. „Es sind nicht viele. Oft bin ich der einzige schwule Schauspieler im Raum“, enthüllte der Brite.

Auf die Frage, warum so wenige queere Schauspieler offen über ihre Sexualität sprechen, erklärte Ben – der auch in Serien wie ‚Law and Order: UK‘, ‚House of Cards‘ und ‚The Exorcist‘ mitgewirkt hat – dass dies aus Angst geschehe. „Wir alle wissen, welche Schauspieler queer sind, und ich verstehe, warum sie sich nicht outen – weil sie dann weniger Arbeit hätten“, erklärte er.