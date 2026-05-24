Stars Idris Elba verrät die Wahrheit über James-Bond-Gerüchte

Idris Elba - LA Premiere Of Amazon MGM Studios "Masters Of The Universe" - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.05.2026, 12:10 Uhr

Der Schauspieler war als möglicher Nachfolger von Daniel Craig im Gespräch - nun reagiert er deutlich auf die Gerüchte.

Idris Elba war eigenen Angaben zufolge „nie im Rennen“ um die Rolle des James Bond.

Der britische Schauspieler galt jahrelang als möglicher Nachfolger von Daniel Craig als 007. Nachdem Amazon MGM Studios kürzlich bekanntgab, dass die Suche nach dem nächsten James Bond offiziell begonnen habe, stellte Elba nun jedoch klar, dass er nie ein ernsthafter Kandidat gewesen sei. Der ‚Luther‘-Star sagte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Mein Name wird dabei überhaupt nicht mehr genannt, auf keinen Fall. Sie gehen jetzt in eine jüngere Richtung. Und ich wünsche ihnen alles Glück der Welt. Ich kann es kaum erwarten – es wird großartig.“

Der 53-Jährige betonte außerdem, dass er nie wirklich zu den Anwärtern gehört habe – auch wenn ihn viele ehemalige Kollegen als möglichen Bond ins Spiel gebracht hatten. Er ergänzte: „Ich bin ehrlich gesagt nie im Rennen gewesen. Ich war von Anfang an nicht im Rennen.“

Kürzlich hatte auch Taron Egerton Spekulationen zurückgewiesen, wonach er die ikonische Rolle übernehmen könnte. Der 36-Jährige wurde ebenfalls als möglicher Nachfolger von Daniel Craig gehandelt, glaubt aber, dass es viele Kollegen gebe, die besser für die Rolle geeignet wären. Im Gespräch mit ‚Collider‘ erklärte er: „Ich glaube nicht, dass ich eine gute Wahl dafür wäre. Ich glaube, ich bin dafür zu chaotisch. Ich liebe James Bond wirklich – besonders Daniel Craigs Ära.“ Trotzdem halte er sich für keinen passenden Kandidaten. „Ich denke nicht, dass ich gut darin wäre. Und es gibt so viele coole, jüngere Schauspieler, die großartig dafür wären. Wahrscheinlich wäre die Rolle an mich verschwendet“, gestand der Brite.

Egerton merkte zudem an, dass die Leitung des Bond-Franchise „eine ziemlich große Aufgabe“ sei. Auch die enorme Größe des Projekts passe womöglich nicht zu ihm. Der Schauspieler – der zuvor Elton John im Film ‚Rocketman‘ verkörperte – erklärte: „Das heißt nicht, dass ich keine Ambitionen oder Pläne habe oder dass mich etwas Kommerzielleres nicht interessieren würde – natürlich würde es das. Aber ich bin gerade in einer Phase meines Lebens, in der ich eher den Projekten folge, die mich kreativ ansprechen.“