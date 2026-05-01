Film Pierce Brosnan hatte beim Dreh von ‚Mamma Mia!‘ eine große Angst

Pierce Brosnan attends the NYC Special Screening of The Thursday Murder Club - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2026, 18:00 Uhr

Meryl Streep hat verraten, dass Pierce Brosnan große Angst hatte, Daniel Craig zu begegnen – dem Schauspieler, der ihn als James Bond ersetzte –, während er bei den Dreharbeiten zu 'Mamma Mia!' ein auffälliges Spandex-Kostüm trug.

Pierce Brosnan hatte schreckliche Angst davor, Daniel Craig zu begegnen, während er ‚Mamma Mia!‘ drehte.

Die ‚Der Teufel trägt Prada 2‘-Schauspielerin Meryl Streep erinnert sich noch gut an die Dreharbeiten zum ABBA-Filmmusical von 2008 in den Pinewood Studios in Großbritannien. Sie erklärte, dass ihr Co-Star – der zwischen 1995 und 2002 in vier Filmen James Bond spielte – fürchtete, „gedemütigt“ zu werden, wenn er seinem Nachfolger in einem auffälligen Spandex-Kostüm begegnen würde.

Als Meryl über die Dreharbeiten in Großbritannien während eines besonders verregneten Sommers sprach, erklärte sie, dass der gesamte Cast eine großartige Zeit gehabt habe – abgesehen von Pierce. In einem Interview mit dem Magazin ‚Vanity Fair‘, das auf YouTube geteilt wurde, sagte sie: „‚Mamma Mia!‘ wurde im historisch regenreichsten Sommer gedreht, den London je erlebt hatte. Wir drehten in den Pinewood Studios. Alle Städte um uns herum, einschließlich Oxford, standen unter Wasser, waren überflutet. Es war das schlimmste Wetter.“ Trotzdem ging das Team zur Arbeit, öffneten die Tür zu den großen Pinewood Studios, und befand sich plötzlich an einem Set, dass Griechenland, Sonnenschein und Mädchen in Badeanzügen zeigte. Sie fügte hinzu: „Und weißt du, es war lächerlich. Es war totale Fantasie und so, so, so viel Spaß.“ Sie erinnerte sich aber auch: „Außer für Pierce. Wir drehten im James-Bond-Studio, und er hatte solche Angst, wenn er in seinem Spandex zum Set ging … dass er Daniel Craig begegnen würde, der damals Bond spielte, und er gedemütigt wäre.“ Meryl fasste ihre Erfahrung zusammen: „Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe bei diesem Film großartige Freunde gefunden, Freunde fürs Leben. Ich habe es geliebt.“

Meryl promotet aktuell ihren neuen Film ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ und teilt gern Anekdoten aus ihrer langen Karriere. Sie bestand jedoch kürzlich darauf, dass sie ihr Leben niemals in Memoiren offenlegen werde, weil es nicht interessant genug wäre. Bei einem Auftritt bei ‚Andy Cohen Live‘ auf SiriusXM sagte sie: „Nein. Zu langweilig“, bevor sie hinzufügte: „Nun ja, wirklich, irgendwie, ja.“

Meryl gab jedoch zu, dass ihr die Idee gefällt, nach 20 Jahren auf die Bühne zurückzukehren, und dass sie mit ihrem langjährigen Freund Martin Short über ein mögliches Broadway-Comeback gesprochen habe. Die Schauspielerin, die zuletzt 2006 in New York auf der Bühne stand, sagte: „Oh, das würde ich liebend gern tun. Ich habe mit Marty Short darüber gesprochen und wir dachten, es würde Spaß machen, [etwas zusammen] zu machen …“