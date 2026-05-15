Film Die offiziellen Vorsprechen für den neuen James Bond haben begonnen

Daniel Craig - Glass Onion A Knives Out Mystery - London Premiere 2022 - BFI FF - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 11:00 Uhr

Die offiziellen Vorsprechen für den neuen James Bond haben begonnen.

Die Suche nach einem neuen James Bond hat offiziell begonnen.

Daniel Craig verabschiedete sich nach dem Film ‚No Time To Die‘ aus der Rolle des Superspions. Der Film zeigte den Tod von 007. Kurz darauf zogen sich auch die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson zurück. Nun bringt Amazon MGM Studios das Franchise zurück auf die große Leinwand. Regie führt Denis Villeneuve, bekannt durch ‚Dune‘, während Steven Knight – der Schöpfer von ‚Peaky Blinders‘ – das Drehbuch schreibt.

Jüngste Gerüchte deuteten darauf hin, dass der neue Film, vorläufig als ‚Bond 26‘ bekannt, bald in den Pinewood Studios in Großbritannien in Produktion gehen soll. Ein Hauptdarsteller wurde bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben. Jetzt bestätigte das Studio offiziell, dass die Castings begonnen haben. Amazon MGM Studios erklärte in einem Statement: „Die Suche nach dem nächsten James Bond läuft. Obwohl wir während des Castingprozesses keine konkreten Details kommentieren möchten, freuen wir uns darauf, den 007-Fans zum richtigen Zeitpunkt weitere Neuigkeiten mitzuteilen.“

Laut ‚Variety‘ haben die Verantwortlichen Casting-Direktorin Nina Gold engagiert, die bereits an der ‚Star Wars‘-Reihe sowie an ‚Les Misérables‘ und ‚The Martian‘ gearbeitet hat. Die Nachricht folgt auf ein Update von Filmchefin Courtenay Valenti, die Fans erklärte, dass der neue Film „kommt“, das Studio sich aber bewusst Zeit lasse. Bei einem Auftritt auf der ‚CinemaCon‘ in Las Vegas im vergangenen Monat sagte sie: „Ich weiß, dass Sie alle wissen möchten, wann wir bekannt geben, wer James Bond spielen wird. Aber regen Sie sich noch nicht zu sehr auf. Bitte wissen Sie, dass wir uns dafür Zeit nehmen – mit Sorgfalt und großem Respekt. Für uns alle ist es ein Lebenstraum, dem Publikum dieses neue Kapitel zu präsentieren, und wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst.“

In den vergangenen Monaten wurde intensiv darüber spekuliert, wer die ikonische Rolle übernehmen könnte. Zu den gehandelten Namen gehören unter anderem Damson Idris, Jacob Elordi und Callum Turner. Der neue Film markiert eine neue Ära für das Franchise, nachdem Amazon MGM im vergangenen Jahr die kreative Kontrolle von Broccoli und Wilson übernommen hatte. Villeneuve versprach jedoch, die Tradition des ikonischen Spions zu respektieren. Der 58-jährige Filmemacher sagte: „Einige meiner frühesten Kinoerinnerungen sind mit 007 verbunden. Ich bin mit James-Bond-Filmen aufgewachsen und habe sie zusammen mit meinem Vater gesehen – seit ‚Dr. No‘ mit Sean Connery. Für mich ist Bond heiliges Terrain. Ich habe vor, die Tradition zu ehren und gleichzeitig den Weg für viele neue Missionen zu öffnen.“