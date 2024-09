Film Ben Stiller: Arbeit an neuer Komödie ‚The Dink‘

Ben Stiller - US Open 2022 - - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2024, 14:00 Uhr

Der Star wird die neue Komödie produzieren und in dem Film mitspielen.

Ben Stiller wird die neue Komödie ‚The Dink‘ produzieren und in dem Film mitspielen.

Der 58-jährige Schauspieler wird in dem kommenden Streifen neben ‚New Girl‘-Star Jake Johnson, ‚Stiefbrüder‘-Schauspielerin Mary Steenburgen, ‚Die Truman Show‘-Darsteller Ed Harris und dem ehemaligen Tennis-Champion Andy Roddick mit von der Partie sein.

Die neue Komödie handelt von einem erschöpften Tennisprofi (Johnson), der schließlich nachgibt und Pickleball spielt, um einen Club in der Krise zu retten und dadurch den Respekt seines Vaters zu verdienen. Die Produktionsfirma des ‚Zoolander‘-Schauspielers, Red Hour Films, wird für den Film mit Rivulet Films zusammenarbeiten. Stiller spielte zuletzt in der Komödie ‚Die Nussknacker‘ mit, in der er einen Workaholic verkörpert, der die Stadt verlässt und ins ländliche Ohio reist, um sich dort um seine vier verwaisten Neffen kümmern zu können. Der neue Film war Stillers erste Filmrolle seit sieben Jahren und bei einer Filmvorführung beim Toronto International Film Festival am Anfang des Monats erklärte der Schauspieler: „Ich habe mich vor ein paar Jahren dazu entschieden, dass ich nur etwas machen würde, wenn es mich auch wirklich anspricht. Ich wollte diese Jungs treffen und ein Teil davon sein.“