Stars Ben Stiller: Begeistert von Benson Boone

Ben Stiller - 2024 Toronto International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 14:00 Uhr

Ben Stiller glaubt, dass Benson Boone eine erfolgreiche Schauspielkarriere haben könnte.

Der ‚Zoolander‘-Darsteller spielte zusammen mit dem ‚Beautiful Things‘-Sänger in einem Super-Bowl-Werbespot für die „Preference Picker“-Funktion von Instacart mit und war sehr beeindruckt von den schauspielerischen und improvisatorischen Talenten des 23-jährigen Sängers, insbesondere weil dieser noch nicht viel Erfahrung in beiden Bereichen hatte.

Er sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Was mich am meisten begeistert hat, ist, dass dieser Typ wirklich ein Schauspieler ist, und es war cool zu sehen, dass er das kann, wenn er es will. Außerdem scheint er erst mit 18 oder 19 entdeckt zu haben, dass er singen kann. Er hat als Kind nicht einmal mit dem Singen angefangen. Er war eher ein Sportler, dann hat er entdeckt, dass er singen kann. Ich habe das Gefühl, dass er an dieser Stelle entdeckt hat, dass er auch improvisieren und Comedy machen kann.“

Stiller war beeindruckt von Boones unglaublichem Talent und seiner Aufgeschlossenheit. Er schwärmte: „Dieser Typ ist unglaublich. Ich habe ihn geliebt. Zunächst einmal ist er so talentiert. Er hat eine so großartige, offene Einstellung gegenüber neuen Dingen. Ich glaube nicht, dass er viel Schauspielerei gemacht hat, und er hat sich einfach in die Improvisation gestürzt und hat diese unglaubliche Fähigkeit, sich mit seinem musikalischen Talent, seinen körperlichen Fähigkeiten und seiner Bereitschaft, einfach loszulegen und Spaß zu haben, zu präsentieren.

Für mich war es einfach großartig, mit ihm zu arbeiten.“