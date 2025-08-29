Stars Benedict Cumberbatch: Seine Familie hat Priorität

Benedict Cumberbatch - October 2024 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2025, 09:00 Uhr

Benedict Cumberbatch verriet, dass er sich weigere, länger als zwei Wochen von seiner Familie getrennt zu sein.

Der 49-jährige Schauspieler sprach darüber, dass er mit seiner Familie eine „Zwei-Wochen-Regel“ habe, da er eine enge Bindung zu seinen Lieben bewahren will.

Auf die Frage, was seine Familie ärgert, erklärte der Star im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast: „Von zu Hause weg zu sein, das ärgert sie.“ Benedict, der mit seiner Frau Sophie Hunter die Kinder Christopher (10), Hal (8) und Finn (6) großzieht, mag es nicht, lange Zeit von seiner Familie getrennt zu sein. Der Schauspieler erklärte, dass er versuche, seinem Familienleben Priorität einzuräumen. Er fügte hinzu: „Mich ärgert es auch, also versuchen wir, so viel wie möglich zu machen, damit das nicht der Fall ist – die Zwei-Wochen-Regel – und wir versuchen, so hart wie nur möglich daran zu arbeiten, hier in der Nähe meines Zuhauses zu arbeiten, damit ich nach Hause kommen oder sie mitnehmen kann.“ Benedict gab zuvor zu, dass er seit seiner Vaterschaft mehr über die Sterblichkeit nachdenken würde. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte Benedict: „Sobald man Kinder hat, wird einem dieses Zeitgefühl viel stärker bewusst. Mein Jüngster wird sechs und ich denke mir: ‚Ich bin in den Sechzigern, wenn er 21 ist‘, wissen Sie? Es ist verrückt. Die Zeit ist so schnell vergangen.“