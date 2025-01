Zehn Jahre Ehe Benji Madden feiert „meine Königin“ Cameron Diaz

Benji Madden und Cameron Diaz bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich. (mia/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 19:01 Uhr

Cameron Diaz feiert zehnten Hochzeitstag mit Benji Madden. Auf Instagram erklärt der Musiker stolz: "Das ist meine Königin" und lobt die Schauspielerin als Ehefrau, Mutter und beste Freundin.

Benji Madden (45) ist stolz auf seine Frau Cameron Diaz (52). Während die Schauspielerin mit der Action-Komödie "Back in Action" aktuell ihr Hollywood-Comeback nach zehn Jahren Pause einleitet, hat das Paar ebenfalls etwas zu feiern: seinen zehnten Hochzeitstag.

Video News

Auf Instagram teilte der Good-Charlotte-Musiker seine Liebe zu der Schauspielerin mit seinen über 500.000 Followern: "Das ist meine Königin. Ich feiere diese knallharte Frau. Ehefrau, Mutter, Freundin, Partnerin, Boss und Lover. Am 5. Januar sind wir gerade zehn Jahre verheiratet und jedes Jahr wird nur noch erfüllender."

Die Ehe von Diaz und Madden: "Nie perfekt, immer echt"

Der Text ist die Begleitung für zwei Fotos: Ein Bild zeigt die glamouröse Diaz in eleganter Abendmode und mit knallroten Lippen. Das zweite ist ein Selfie von Madden und seiner ungeschminkten Frau, auf dem beide in die Kamera lächeln. "Es ist etwas Besonderes. Nie perfekt, immer echt, immer zuverlässig", lobpreist Madden seine Ehe weiter und nennt Diaz seine "beste Freundin". Zum Schluss freut er sich: "Was für ein schönes Leben. Ich bin dankbar" und weist auf den Start von Diaz' neuem Film auf Netflix hin.

Diaz hatte sich vor zehn Jahren zugunsten ihrer Familie aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. In einem Interview mit "E! News" hatte sie kürzlich erklärt, dass ihr Mann sie bei ihren Comeback-Plänen unterstützt habe: "Er sagte: 'Es ist an der Zeit, dass wir dich unterstützen und Mami aufsteigen und ihr Ding machen lassen'."

Cameron Diaz und Benji Madden sind seit 2015 verheiratet, sie haben zwei Kinder: Die 2019 geborene Tochter Raddix Chloe Wildflower Madden und den 2024 geborenen Sohn Kardinal Madden.