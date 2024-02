Mit extravagantem Kopfschmuck Berlinale 2024: Jury trifft ein und Lupita Nyong’o wird zum Blickfang

Lupita Nyong'o in der Mitte mit ihren Jury-Kollegen bei der Berlinale. (eee/spot)

SpotOn News | 15.02.2024, 13:46 Uhr

Die Berlinale steht offiziell in den Startlöchern. Am Donnerstagmittag hat sich bereits die internationale Jury um Präsidentin Lupita Nyong'o in der Hauptstadt die Ehre gegeben.

Die 74. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele in Berlin steht in den Startlöchern. Am Donnerstagmittag hat sich nun bereits die diesjährige Jury für den ersten Fototermin zusammengefunden, ehe die Berlinale am Abend ihren Auftakt feiert. Herausgestochen ist vor allem Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (40) aufgrund ihres extravaganten Kopfschmucks. Die kenianische Schauspielerin fungiert dieses Jahr als Jurypräsidentin und entscheidet über die Vergabe des Goldenen sowie der Silbernen Bären.

In Berlin strahlte die 40-Jährige in einem hellgrauen Hosenanzug mit Taillengürtel und weißem Shirt. Dazu trug sie ein paar weiße, offene Peeptoe-Pumps und auffälligen Kopfschmuck, der aus weißen Muscheln bestand. Dazu setzte Nyong'o auf kleine, dezente Kreolen. Beim Make-up betonte die Schauspielerin ihre Augen mit dunklem Lidschatten und die Lippen mit einem beerigen Lippenstift.

Nyong'o gilt übrigens laut "Forbes"-Magazin als eine der 50 mächtigsten Frauen in Afrika. 2014 wurde sie als "Beste Nebendarstellerin" im Drama "12 Years a Slave" mit einem Oscar ausgezeichnet.

Siebenköpfige Jury bei der Berlinale

Neben der kenianischen Schauspielerin posierten am Donnerstagmittag auch die übrigen Jury-Mitglieder Brady Corbet (35), Jasmine Trinca (42), Christian Petzold (63), Ann Hui (76), Albert Serra (48) und Oksana Zabuzhko (63) für die Fotografen.

Eröffnet wird die 74. Ausgabe der Veranstaltung am Donnerstagabend mit dem Film "Small Things Like These" mit Cillian Murphy (47), der im März auf einen Oscar hoffen darf – er ist für "Oppenheimer" in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" nominiert. Die Berlinale 2024 findet vom 15. Februar bis 25. Februar statt. Ins Rennen um den Goldenen Bären gehen insgesamt 20 Filme. Star-Regisseur Martin Scorsese (81) erhält dieses Jahr den Goldenen Ehrenbären.