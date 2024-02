Sehr stark in der Zielgruppe Bester „GNTM“-Start in 15 Jahren: Erfolgreicher Auftakt für Heidi Klum

Heidi Klum begrüßt bei "GNTM" erstmals nicht nur Kandidatinnen, sondern auch Kandidaten. (wue/spot)

SpotOn News | 16.02.2024, 11:07 Uhr

Das neue Konzept von "Germany's next Topmodel" sorgt zum Staffelauftakt für großes Interesse. ProSieben und Heidi Klum verbuchen den besten "GNTM"-Start seit 15 Jahren.

Seit 2006 sucht Heidi Klum (50) im TV nach "Germany's next Topmodel". Ein neues Sendungskonzept sorgt nun zum Auftakt der neuesten Staffel für besonders gute Einschaltquoten bei ProSieben. "GNTM" hat in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit der ersten Folge der 19. Staffel am Donnerstagabend zur Primetime einen Marktanteil von 23,3 Prozent erreicht, wie der Sender mitteilt. Es ist der beste Start einer neuen "GNTM"-Staffel seit 15 Jahren.

Daten der AGF Videoforschung zufolge entspricht dieser Wert nicht nur einer Sehbeteiligung von 1,22 Millionen Menschen, sondern ist in der Zielgruppe auch deutlicher Tagesbestwert am 15. Februar. Laut eines Berichts des Medienmagazins "DWDL" schalteten im Durchschnitt insgesamt 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein – ein Marktanteil von 8,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei der letzten Staffel seien es demnach rund 300.000 Menschen weniger gewesen.

Das ist die große Veränderung in der 19. "GNTM"-Staffel

In den neuen Folgen gibt es eine große Veränderung, die bei den Quoten und in der Show für frischen Wind sorgen soll. Erstmals in der Geschichte der langjährigen Sendung macht sich Heidi Klum nicht nur auf die Suche nach einem weiblichen Topmodel, sondern auch nach einem männlichen. Daher wird es im Finale erstmals zwei Teilnehmende geben, die sich als "Germany's next Topmodel" bezeichnen dürfen. Sowohl eine Kandidatin als auch ein Kandidat erhalten jeweils eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro und kommen auf das Cover der Modezeitschrift "Harper's Bazaar".