Film Bette Midler: ‚Hocus Pocus 3‘ in Planung?

Bang Showbiz | 28.06.2024, 14:00 Uhr

Die Darstellerin bestätigte, dass Gespräche über den Film stattgefunden haben.

Bette Midler bestätigte, dass Gespräche über ‚Hocus Pocus 3‘ stattgefunden haben.

Die 78-jährige Schauspielerin war im Jahr 2022 erneut in die Rolle der Hexe Winifred „Winnie“ Sanderson in der erfolgreichen Fortsetzung der Fantasy-Komödie geschlüpft und erzählte, dass „sanfte“ Gespräche über einen dritten Teil geführt worden sind.

Bette verriet in einem Interview gegenüber SiriusXMs ‚The Jess Cagle Show‘: „Jetzt sprechen sie irgendwie über einen dritten Teil, sehr sanft und behutsam. Das machen sie. Sie sprechen über einen dritten Teil. Der zweite ist ein großer Erfolg gewesen.“ Bette, die die Besetzung neben Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy in den Rollen der Sanderson-Schwestern anführt, erklärte, dass ihr Alter Ego wahrscheinlich der Charakter sei, der ihr am wenigsten ähnelt. Der ‚Die Frauen von Stepford‘-Star enthüllte: „Sie ist das, was Shakespeare am nächsten kommen wird. Sie ist aus dieser Ära, aus der Zeit Shakespeares. Sie treibt es echt auf die Spitze, und doch hat sie all die tollen Dinge, die man an einem großartigen Bösewicht liebt. Sie ist bösartig, sie ist urkomisch, sie sieht lächerlich aus, und ihr ist gar nichts davon bewusst. Das geht komplett an ihr vorbei.” Drehbuchautorin Jen D’Angelo enthüllte im vergangenen Jahr, dass sich der Film nach dem Ende des Writers Guild of America (WGA)-Streiks noch in der Entwicklungsphase befinden würde.