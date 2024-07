Stars Bette Midler: Vater unterstützte ihre Karriere nicht

Bette Midler CDGAs February 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2024, 11:28 Uhr

Die 'Hocus Pocus'-Darstellerin enthüllt, dass sie gegen dem Willen ihres Vaters eine Bühnenkarriere anstrebte.

Bette Midlers Vater mochte die Idee nicht, dass sie ein Star wird.

Die US-Schauspielerin hat im Laufe der Jahre eine enorme Karriere auf der Bühne und auf der Leinwand hingelegt. Obwohl die ‚Hocus Pocus‘-Darstellerin fest entschlossen war, ihren großen Durchbruch zu schaffen, habe es ihr an der Unterstützung ihres mittlerweile verstorbenen Vaters Fred gemangelt. Dieser arbeitete früher als Maler auf einem Marinestützpunkt in Hawaii und habe die Welt des Showbusiness nie wirklich verstanden.

In der ‚Today‘-Show verrät Bette: „Ich habe nie gesagt ‚Ich werde es versuchen‘, sondern ‚Ich werde das machen‘. Für mich gab es nichts anderes. Das war es, was ich tun konnte, und ich liebte es von ganzem Herzen. Und ich wollte es tun. Mein Vater war ein Problem. Meinem Vater hat das alles nicht gefallen; er war ein Arbeitertyp. Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt, und am Ende hat er mir einen wirklich netten Brief geschrieben.“

Wie die 78-Jährige erklärt, sei diese Nachricht einer „Befreiung“ gleichgekommen. „Jedes Kind träumt von einem Brief am Ende und er hat alles beantwortet. Auf eine lustige Art und Weise hat mich sein Tod von dem Zynismus befreit, den er mir auferlegt hat, und das war eine gute Sache, weil man in diesem Leben fröhlich sein will“, offenbart die Sängerin.