"Er hatte wirklich ein Herz aus Gold" „Beverly Hills, 90210“-Star Tiffani Thiessen: Trauer um ihren Vater

Schauspielerin Tiffani Thiessen hat eine traurige Nachricht verkündet. (ae/spot)

SpotOn News | 25.05.2024, 14:00 Uhr

Im Februar feierte sie noch seinen 85. Geburtstag, nun musste sich Tiffani Thiessen von ihrem geliebten Vater verabschieden. Mit rührenden Worten und süßen Bildern hat die Schauspielerin seinen Tod bekannt gegeben.

Tiffani Thiessen (50) trauert um ihren Vater Frank Thiessen, der im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Mit einem rührenden Posting verkündete sie die traurige Nachricht am 24. Mai. Darin schrieb sie: "Wir vermissen dich so sehr."

Die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle der Valerie Malone in der Serie "Beverly Hills, 90210" bekannt wurde, beschrieb in ihrem Instagram-Beitrag ihren Vater als einen Liebhaber vieler Dinge, darunter Tiere, Pasta, Lottoscheine, Jazz und Pasta. Dann betonte sie: "Aber was er am meisten liebte, war seine Familie. Er war ein ruhiger Mann, aber er zeigte uns seine Liebe nie im Stillen. Er war freundlich, hatte einen süßen Sinn für Humor und war ein wahrer Gentleman. Jeder, der meinen Vater kannte, LIEBTE ihn. Er hatte wirklich ein Herz aus Gold."

Dafür dankt sie ihrem Vater

Thiessen schrieb weiter, dass der Verlust ihr das Herz breche, aber es sei ein Trost für sie, dass er nun in Frieden ruhe. "Ich verspreche dir, dass ich auf Mama aufpassen und mich um sie kümmern werde, wie du es über 60 Jahre lang getan hast. Danke, dass du so ein hingebungsvoller Ehemann warst und mir gezeigt hast, was ein wahrer Gentleman ist. Danke, dass du ein wunderbarer Papa und Opa bist und für uns da bist. Aber vor allem danke, dass du mich so liebst, wie du es immer getan hast. Egal was passierte, du hast mich unterstützt und warst mein größter Fan. Ich habe es geliebt, dich stolz zu machen."

Dazu postete die 50-Jährige mehrere Bilder von ihrem Vater – aus ihrer Kindheit bis hin zu seiner Rolle als Großvater ihrer beiden Kinder Holt (8) und Harper (13).

Anfang Februar feierte er noch 85. Geburtstag

Erst vor wenigen Monaten hatte die Schauspielerin noch einen positiven Anlass zum Posten gehabt: Sie hatte den runden Geburtstag ihres Vaters am 3. Februar mit den Worten zelebriert: "Alles Gute zum 85. Geburtstag, Papa! Ein weiteres Jahr um die Sonne und eine weitere Kerze auf deinem Kuchen. Es gibt so vieles, worauf ich stolz und dankbar sein kann, und du bist einer davon. Ich liebe dich, Papa!"