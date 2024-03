Rund 24 Stunden nach Veröffentlichung Beyoncé knackt mit ihrem neuen Album „Cowboy Carter“ schon Rekorde

Beyoncé hat mit "Cowboy Carter" ihr erstes Country-Album vorgelegt. (ae/spot)

SpotOn News | 30.03.2024, 12:39 Uhr

Das Interesse an Beyoncés neuem Werk "Cowboy Carter" ist riesig. Obwohl es erst einen Tag auf dem Markt ist, konnte sie bei Spotify und Amazon Music schon die ersten Rekorde brechen. Auch von ihren Kolleginnen Miley Cyrus und Dolly Parton gab es bewundernde Worte.

Beyoncé (42) hat mit ihrem neuen Album "Cowboy Carter" schon einige Rekorde geknackt. Nicht einmal 24 Stunden nach der Veröffentlichung gab Spotify laut "The Hollywood Reporter" bekannt, dass das Country-Album das bisher meistgestreamte Album an einem einzigen Tag des Jahres wurde. Gleichzeitig sei es das erste Mal, dass ein Country-Album in diesem Jahr diesen Titel trug.

Video News

Auch Amazon Music verzeichnet Rekorde

Auch auf Amazon Music kann Beyoncé Erfolge verbuchen: Dort erzielte die Platte weltweit mehr First-Day-Streams als jedes ihrer vorherigen Alben und markierte die meisten First-Day-Streams für ein Country-Album einer weiblichen Künstlerin in der Geschichte von Amazon Music. Damit wird "Cowboy Carter", das ihr erstes Werk im Country-Genre ist, zu Beyoncés bisher erfolgreichstem Albumdebüt.

Es erschien am 29. März und enthält 27 Songs, darunter Kollaborationen mit Dolly Parton (78), Miley Cyrus (31), Post Malone (28) und Willie Nelson (90). Bereits vor der Veröffentlichung erreichte die Single "Texas Hold 'Em" Platz 1 der US-Top-50-Charts, nachdem es mehr als 200 Millionen Mal gestreamt wurde.

Dolly Parton und Miley Cyrus feiern Zusammenarbeit mit Beyoncé

Beyoncé präsentiert unter anderem eine eigenwillige Cover-Version von Dolly Partons Hit "Jolene" – und begeistert damit offenbar die Country-Ikone. "Wow, ich habe gerade 'Jolene' gehört", schrieb die 78-Jährige auf ihrer Instagram-Seite. "Beyoncé macht diesem Mädchen ein bisschen Unruhe und sie hat es verdient!"

Auch Miley Cyrus meldete sich auf Instagram zu dem gemeinsamen Song "II Most Wanted" zu Wort. "Ich habe Beyoncé schon geliebt, lange bevor ich sie treffen und mit ihr arbeiten durfte", ließ sie zu dem Albumcover wissen. Ihre Bewunderung gehe nun nach der Zusammenarbeit noch "so viel tiefer". "Danke Beyoncé. Du bist alles und mehr. Ich liebe dich."

Beyoncé verschickt Blumen und Karten

Beyoncé wiederum hat ihre Wertschätzung für schwarze Künstlerinnen im Country-Genre ausgedrückt. Am Freitag schickte sie Blumen und Karten an K. Michelle (42) und Mickey Guyton (40), um diese für ihre Leistungen zu würdigen. "Danke, dass du mir Türen geöffnet hast, Königin. Strahle weiter. Liebe und Respekt, Beyoncé", schrieb sie etwa an Guyton, wie diese auf Instagram offenbarte. Guyton war die erste schwarze Solokünstlerin, die für ihre Single "Black Like Me" im Jahr 2021 für einen Grammy in einer Country-Kategorie nominiert wurde.