Stars Beyoncé: Mann nach Diebstahl von Festplatten mit unveröffentlichter Musik inhaftiert

Beyonce - Kansas City Renaissance Tour 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 18:00 Uhr

Ein 41-jähriger Mann aus Atlanta wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er in einen Mietwagen eingebrochen war, der von Beyoncés Team genutzt wurde, und Gepäck mit unveröffentlichter Musik, Laptops und persönlichen Dateien gestohlen hatte.

Ein Mann, der sich Zugang zu einem Mietwagen verschafft und Festplatten mit unveröffentlichter Beyoncé-Musik gestohlen hatte, wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Anschließend folgen weitere drei Jahre auf Bewährung.

Kelvin Evans (41) bekannte sich in den Anklagepunkten Einbruch in ein Fahrzeug und Hausfriedensbruch schuldig. Der Vorfall ereignete sich im Juli 2025 in Atlanta, Georgia – zu der Zeit, als Beyoncés Cowboy Carter Tour in die Stadt kam. Laut Ermittlern hatte Evans das Fahrzeug offenbar zufällig ausgewählt.

Der Jeep Wagoneer, gemietet von Beyoncés Choreograf Christopher Grant und Tänzer Diandre Blue, wurde mit eingeschlagener Heckscheibe gefunden, ihr Gepäck war verschwunden. Die gestohlenen Gegenstände – darunter die Festplatten – wurden nie wiedergefunden. Evans akzeptierte am 12. Mai einen Deal vor Gericht, wie die Staatsanwaltschaft von Fulton County der BBC mitteilte. Sein Anwalt erklärte vor Gericht, Evans wünsche sich „eine Zukunft, in der er auf legale Weise Geld verdienen und wie der Rest von uns Teil der Gesellschaft sein kann“.

Die Staatsanwaltschaft hatte unterdessen bereits ihre Beweise präsentiert und den Geschworenen Aufnahmen eines roten Hyundai gezeigt, der neben dem gemieteten Jeep in einer Parkgarage hielt. Ein weiteres Video zeigte dasselbe Auto später an einem Apartmentgebäude, wo Evans dabei zu sehen gewesen sei, wie er Koffer bewegte, die Grant und Blue gehörten. Die Polizei erklärte, dass sich in den gestohlenen Taschen zwei MacBooks, Apple-Kopfhörer, Designerartikel und Festplatten mit unveröffentlichtem Beyoncé-Material befanden.

Grant sagte den Beamten außerdem, dass er „persönliche sensible Informationen“ im Zusammenhang mit dem Star bei sich gehabt habe. Die Ermittler fügten hinzu, dass Daten zur Ortung der Laptops an derselben Adresse aufgetaucht seien, die auf dem Überwachungsvideo zu sehen war. Evans wurde angewiesen, sich sowohl von den beiden Opfern als auch von dem Parkplatz fernzuhalten, auf dem der Diebstahl stattfand. Seit seiner Festnahme im August 2025 befindet er sich in Haft.