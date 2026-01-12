Stars Beyoncé ’nicht vom Geld motiviert‘, behauptet ihr Vater

Beyonce accepts the Innovator Award at the 2024 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2026, 14:00 Uhr

Beyoncé ist 'nicht vom Geld motiviert', behauptet ihr Vater.

Beyoncé ist laut ihrem Vater Mathew Knowles „nicht vom Geld motiviert“.

Der Vater der Pop-Ikone sprach offen über den Reichtum seiner Tochter, nachdem sie vom ‚Forbes‘-Magazin in den Fußstapfen ihres Rapper-Ehemanns Jay Z zur Milliardärin ernannt worden war. Knowles betont jedoch, dass der Sängerin vielmehr daran gelegen sei, ihre Fans glücklich zu machen und „der Gemeinschaft etwas zurückzugeben“. Gegenüber der ‚New York Post‘-Kolumne ‚PageSix‘ sagte er: „Sie ist nicht vom Geld motiviert. Ich habe Beyoncé noch nie über Geld reden hören. Es ging immer darum: ‚Wie kann ich meine Fans glücklich machen? Wie kann ich in dem, was ich tue, die Beste sein?‘ Das Geld kam mit dem Erfolg, aber es war nie ihr Ziel. Und genau das liebe ich an ihr.“

Knowles fügte hinzu, er habe seiner Tochter zwar gratuliert, als sie auf der ‚Forbes‘-Reichenliste auftauchte, ergänzte aber: „Das ist einfach nicht Beyoncé. So ist sie nicht. Sie ist davon motiviert, die Allerbeste zu sein. Sie ist davon motiviert, ihre Fans glücklich zu machen und der Gemeinschaft etwas zurückzugeben.“

Beyoncé gründete bereits 2008 ihr eigenes Entertainment-Unternehmen ‚Parkwood Entertainment‘. Laut ‚Forbes‘ „managt das Unternehmen ihre Karriere und produziert ihre gesamte Musik, Dokumentationen und Konzerte, wobei es den Großteil der Produktionskosten vorstreckt, um einen größeren Anteil an den späteren Einnahmen zu sichern“. Die Publikation erklärte außerdem, wie Beyoncés persönliches Vermögen in den vergangenen Jahren stark angewachsen ist. ‚Forbes‘ berichtete: „Insgesamt spielte die ‚Cowboy Carter Tour‘ laut ‚Pollstar‘ mehr als 400 Millionen US-Dollar an Ticketverkäufen ein, hinzu kamen nach ‚Forbes‘-Schätzungen weitere 50 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Merchandise bei den Konzerten. Und da ‚Parkwood‘ alles selbst produzierte, konnte Beyoncé höhere Gewinnmargen erzielen.“

Beyoncé hatte zuvor erklärt, dass sie eine ganz eigene Definition von Erfolg habe. Die Sängerin sagte dem ‚GQ-Magazin‘: „Ich fühle mich von Authentizität angezogen. Ich verschwende meine Zeit nicht mit etwas, wenn ich nicht zutiefst leidenschaftlich dafür bin. Wenn ich nicht damit aufwache und nicht damit einschlafe, davon zu träumen, dann ist es nichts für mich. Meine Vorstellung davon, wie Erfolg für mich aussieht, ist ganz anders als für die meisten.“