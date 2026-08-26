Stars Beyoncé würdigt verstorbene Dolly Parton als ‚Nordstern‘

Beyonce accepts the Innovator Award at the 2024 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin zollt der verstorbenen Country-Ikone einen emotionalen Tribut.

Beyoncé hat Dolly Parton als „Nordstern“ und als „wirklich einzigartig“ bezeichnet.

Die Sängerin erinnerte an die Country-Ikone, die am Dienstag (25. August) im Alter von 80 Jahren nach einem kurzen Kampf gegen Krebs starb. Die beiden Musikerinnen hatten zuvor für Beyoncés 2024 erschienenes Country-Album ‚Cowboy Carter‘ zusammengearbeitet. Auf ihrer Website schrieb Beyoncé: „Dolly, du warst der Maßstab. Der Nordstern. Mutig und brillant. Talentiert und unermüdlich. Du hast so vielen Menschen gezeigt, wie wichtig es ist, auf einzigartige Weise man selbst zu sein.“

Die 44-Jährige sei dankbar für Dollys Kunst, ihre Großzügigkeit, ihren Humor und ihren Unternehmergeist. „Es ist mir eine Ehre, dass ich das Privileg hatte, mit dir zu arbeiten. Das werde ich für immer in Ehren halten“, fügte sie hinzu. „Danke für deinen tiefgreifenden Einfluss auf die Welt. Du bist ein Engel, der diese Welt durch deine fröhliche Kunst zu einem glücklicheren Ort gemacht hat.“ Abschließend betonte sie: „Du bist wirklich einzigartig. Ruhe in Frieden.“

Beyoncé hatte von der ‚9 to 5‘-Interpretin die Erlaubnis erhalten, ‚Jolene‘ für ihr Country-Album neu aufzunehmen. Dolly sang außerdem bei ‚Dolly P‘ und ‚Tyrant‘ mit. Für ihre Version von ‚Jolene‘ veränderte die ‚Crazy in Love‘-Sängerin den Text. Aus „I’m begging of you please don’t take my man“ („Ich flehe dich an, bitte nimm mir meinen Mann nicht weg“) wurde: „I’m warnin‘ you, don’t come for my man“ („Ich warne dich, komm meinem Mann nicht zu nahe“). Dolly erklärte dazu gegenüber ‚E! News‘: „Ich fand, das war sehr mutig von ihr. Als es hieß, dass sie ‚Jolene‘ aufnehmen würde, erwartete ich meine normale Version, aber das war sie nicht. Aber ich liebe, was sie daraus gemacht hat.“ Als Songwriterin freue sie sich darüber, wenn andere Künstler ihre Lieder auf ihre eigene Weise interpretieren.

Dollys Tod wurde in einem Video ihres Neffen Bryan Seaver bekannt gegeben, das dieser in den sozialen Medien mit Fans teilte. Seaver, der Sohn von Cassie Parton, erklärte, er spreche im Namen der Familien Parton und Owens. Die Musiklegende habe ihn bereits vor Jahren gebeten, ihren Tod eines Tages auf diese Weise anzukündigen. „Die Traurigkeit liegt bei uns, nicht bei Dolly“, sagte er. „Dolly hat im Licht gelebt und befindet sich nun in den Armen Jesu, wo sie sicherlich von Carl, ihren Eltern und unzähligen anderen empfangen wurde, die über sie gewacht und sich danach gesehnt haben, sie im Himmel zu treffen.“