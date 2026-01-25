Stars Bianca Heinicke tanzt bei ‚Let’s Dance‘ mit

Bibi Classen Bianca Heinicke in Berlin April 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.01.2026, 14:00 Uhr

Nun stehen alle Kandidaten der neuen 'Let's Dance'-Staffel fest - auch die Influencerin ist dabei.

Bianca Heinicke vervollständigt den ‚Let’s Dance‘-Cast 2026.

Mit der Influencerin steht nun auch der letzte prominente Name für die diesjährige Staffel der RTL-Tanzshow fest. Die aufregenden News gab Bianca selbst gegenüber ‚Bild‘ bekannt. In dem Interview verriet sie auch ihre tiefe Leidenschaft fürs Tanzen. „Ich habe schon immer gerne getanzt. Aber so richtig ernsthaft? Das kam erst mit unserem Tanzkurs vor zwei Jahren“, plauderte die Youtuberin aus.

Zusammen mit ihrem Partner Timothy Hill meldete sie sich an einer Tanzschule an. „Ich hatte schon länger den Wunsch, mal so einen Partner-Tanzkurs zu machen. Ich ergriff dann einfach die Initiative“, berichtete sie. Die Grundschritte hat die 32-Jährige also schon mal drauf. „Aber da ist natürlich noch gewaltiges Ausbaupotenzial. Ich freue mich sehr, dass ich bei ‚Let’s Dance‘ dabei sein kann“, erzählte sie aufgeregt.

Die Kölnerin nimmt den Tanzwettbewerb sehr ernst. „Wenn ich in einer Talkshow sitze, bin ich sehr entspannt. Ich glaube, dass es bei ‚Let’s Dance‘ anders sein wird. Da muss man in der richtigen Minute abliefern“, erklärte sie. Als waschechte Perfektionistin mache sich Bianca „vielleicht auch ein bisschen Druck“. Auf jeden Fall werde ‚Let’s Dance‘ eine „Challenge“ für sie, „weil es sehr viele Herausforderungen mit sich bringt.“

Der ‚BibisBeautyPalace‘-Star fügte hinzu: „Aber ich hoffe einfach, dass ich ganz, ganz viel Spaß haben werde und vieles für mich persönlich lernen kann. Man steht jeden Morgen auf und weiß, was man getan hat.“ Angst vor der ‚Let’s Dance‘-Jury und deren teils knallharten Bewertungen hat die zweifache Mutter nicht. „Ehrlichkeit finde ich super. Mit Kritik kann ich ziemlich gut umgehen“, zeigte sie sich gelassen.