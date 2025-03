Stars Amy Schumer hat mehr Energie nach Abnehm-Medikamenten

Amy Schumer - 2023 Good+Foundation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2025, 11:00 Uhr

Amy Schumer hat eine „wirklich gute Erfahrung“ mit einem neuen Medikament zur Gewichtsabnahme gemacht.

Die 43-Jährige hatte zuvor zugegeben, dass sie Schwierigkeiten mit Wegovy, dem beliebten Medikament für Gewichtsverlust hatte. Dann aber hat Amy ein neues Medikament namens Mounjaro ausprobiert und ist mit den Ergebnissen offenbar viel zufriedener.

Die Hollywood-Schauspielerin sagte auf Instagram: „Vor drei Jahren habe ich Wegovy ausprobiert. Ich musste kotzen, ich konnte damit nicht umgehen. Ich weiß nicht, ob sie die Formel geändert haben, was auch immer.“ Schließlich nahm sie an einem Telemedizin-Meeting mit Midi Health teil und entschied spontan, das neue Mittel auszuprobieren. „Es war billig. Ich wollte es selbst ausprobieren, weil ich es meinen Freunden empfehlen wollte, die Krankenschwestern und Lehrer sind.“ Amy merkte an, dass die Klinik sie „auf Östrogen und Progesteron setzte“. Sie fuhr fort: „Mir wurde klar, dass ich mich in der Perimenopause befand und meine Symptome aus der Perimenopause verschwunden sind.“ Die Schauspielerin hat eine deutliche Veränderung in ihrem Aussehen festgestellt, seit sie das neue Medikament nimmt. Sie sagte: „Mein Haar ist voller, meine Haut ist besser, ich habe mehr Energie, ich will mehr runterkommen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich spreche von S*x. Das war großartig und Mounjaro war großartig.“

Amy legt viel Wert darauf, offen und ehrlich mit ihren Followern über ihre Gewichtsabnahme zu sprechen. Der Filmstar erklärte: „Schauen Sie, es ist nicht von der Versicherung abgedeckt, es sei denn, Sie haben Diabetes oder schwere Fettleibigkeit, wovon der Großteil des Internets glaubt, dass ich es habe. Aber ich mache wirklich gute Erfahrungen damit und ich wollte es ehrlich mit euch teilen.“ Amy war von Midi Health sogar so beeindruckt, dass sie beschlossen hat, in das Unternehmen zu investieren. Die Schauspielerin sagte: „Midi Gesundheit. Es hat mir so gut gefallen und ich hatte so gute Erfahrungen, dass ich in das Unternehmen investiert habe.“