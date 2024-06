Stars Bill Kaulitz: Endlich keine Geheimnisse mehr

Bill Kaulitz (Tokio Hotel) - 16.01.2017 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2024, 15:49 Uhr

Der Tokio-Hotel-Frontmann kann seit einiger Zeit endlich offen zu seiner Queerness stehen.

Bill Kaulitz musste seine Queerness jahrelang geheim halten.

Der Tokio-Hotel-Frontmann und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz standen nach ihrem internationalen Durchbruch mit der Hit-Single ‚Durch den Monsun‘ plötzlich unter starkem Druck. Insbesondere Bill, der mit seinem androgynen Auftreten damals für zahlreiche Spekulationen über seine sexuelle Orientierung sorgte, belastete der Status als Teenie-Idol sehr. Denn der heute 34-Jährige wurde jahrelang dazu gezwungen, seine queere Identität nicht öffentlich preiszugeben. „Ich musste ganz viele Jahre meine Sexualität und all das immer geheim halten“, berichtet Bill im Interview mit ‚Exclusiv‘. „Ich selbst gucke jetzt zum Beispiel zurück und denke ganz oft: Warum haben uns so viele Leute mit 16, 17, 18 immer so viel Stress gemacht und die Geheimnisse auch so auferlegt? Ich hatte ja auch immer so einen Rucksack zu tragen und ich hatte auch das Gefühl, ich muss den den ganzen Tag durch die Gegend schleppen.“

Auch Tom Kaulitz erinnert sich noch gut an die Belastung, die die jugendlichen Bandmitglieder durch ihren Erfolg verspürten. „Wir waren natürlich unter massivem Druck. Von außen, von den Fans, von den Medien“, erzählt er im Gespräch mit den Reportern. Ihre Erlebnisse verarbeiteten die Zwillinge unter anderem in ihrer neuen Reality-Show ‚Kaulitz Kaulitz‘, die seit kurzem beim Streaming-Portal Netflix zu finden ist.