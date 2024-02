Stars Bill Kaulitz: Er steht auf einen Moderator

Bill Kaulitz (Tokio Hotel) - 16.01.2017 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2024, 16:00 Uhr

Bill Kaulitz hat Gefallen an einem ganz bestimmten Moderator gefunden.

Der Tokio Hotel-Frontmann liebt bekanntlich Trash-TV, wie er schon öfter in seinem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘, den er mit Bruder Tom Kaulitz macht, verraten hat. Kein Wunder also, dass er auch dieses Jahr bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ einschaltete. Und dabei hat er Gefallen an einem Dschungel-Star gefunden, allerdings nicht an einem der Kandidaten. Stattdessen findet er Moderator Jan Köppen ziemlich „sexy“.

„Ich sage es jetzt einfach: Ich finde Jan Köppen sexy“, platzt Bill in der aktuellen Podcast-Folge heraus, was seinen Bruder ziemlich zu amüsieren schient. Dieser ist der Meinung, dass Bill auf beinahe alle Männer stehen würde. Ganz so einfach macht Bill es seinem Bruder aber nicht, denn er hat eine Erklärung dafür, warum er den 40-jährigen Moderator gut findet: „Wenn ich ihn moderieren sehe, denke ich immer: Der ist schon echt heiß. Doch, ich steh auf den.“

Zuletzt wurde Bill romantisch mit Männermodel Marc Eggers in Verbindung gebracht, mit dem er knutschend beim Oktoberfest gesichtet wurde. Weil Eggers offiziell als hetero gilt, wurde er danach fies angefeindet und beschimpft. Eine offizielle Stellungnahme gab es dazu weder von Eggers noch von Bill.