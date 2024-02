Stars Billie Eilish: Erster Schauspielpreis bei den PCAs

Billie Eilish - 2024 People's Choice Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2024, 18:00 Uhr

Billie Eilish hat am Sonntag (18. Februar) bei den People’s Choice Awards 2024 ihren ersten großen Schauspielpreis entgegengenommen.

Die 22-jährige Pop-Sängerin wurde für ihre Rolle als Eva – die Anführerin einer Frauen-Empowerment-Sekte, die Dre (Dominique Fishback) unter ihre Fittiche nimmt – mit dem Preis für die TV-Performance des Jahres ausgezeichnet. Die Sängerin widmete den Preis der Hauptdarstellerin.

Die ‚What Was I Made For?‘-Hitmacherin nahm ihren Award von Jeremy Renner (53) bei der mit Stars besetzten Party im Barker Hanger in Santa Monica entgegen und sagte: „Ich möchte diesen Preis Dominique Fishback widmen, weil sich in dieser Show alles um sie dreht. Sie hat ihre ganze Energie in diese Show gesteckt und sie hat wirklich alles gegeben. Sie hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Diese ganze Erfahrung habe ich ihr zu verdanken. Sie hat das mehr verdient als ich. Sie ist unglaublich. Sie ist schön. Sie ist talentiert. Sie sollte für immer für alles besetzt werden.“

Die satirische Comedy-Horror-Thriller-Miniserie – die von Janine Nabers und Donald Glover kreiert wurde – erzählt die Geschichte von Dre, einer jungen Frau, die in einen Popstar verliebt ist, dessen Fangemeinde als ‚The Swarm‘ bekannt ist, und an dunklen Orten landet. Die Grammy- und Oscar-Gewinnerin holte sich ihren ersten Schauspielpreis, nachdem ihre Mutter sie vor der Schauspielerei gewarnt hatte. Die ‚Bad Guy‘-Sängerin moderierte 2021 ‚Saturday Night Live‘ und sagte in ihrem Eröffnungsmonolog, dass ihre Mutter Maggie Baird (64) ihr gesagt hatte, sie solle ihren Traum, Schauspielerin zu werden, aufgeben. „Ich habe viele Jahre damit verbracht, so zu tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin. Und ein weiser Mensch sagte mir einmal: ‚Billie, du solltest niemals, niemals schauspielern… Diese Person war meine Mutter!“