Musik Billie Eilish: Verblüfft über den Erfolg von ‚What Was I Made For?‘

Billie Eilish at the Variety Power of Women Los Angeles Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2024, 16:00 Uhr

Billie Eilish erzählte, dass sie befürchtete, dass sie ihre Kreativität verloren hätte, bevor sie ihren Hit ‚What Was I Made For?‘ schrieb.

Die 22-jährige Popsängerin und ihr Bruder Finneas gewannen bei den Golden Globes 2024 den Preis für den besten Originalsong für das Lied aus Greta Gerwigs ‚Barbie‘-Film, wobei die Sängerin jedoch verriet, dass sie, bevor sie das Lied schrieb, das Gefühl hatte, darum kämpfen zu müssen, irgendetwas zu „erschaffen“.

Die Künstlerin erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Es ist verrückt, so verrückt. Wenn sie es dann verkünden und deinen Namen nennen und sagen: ‚Das ist Billies zweite Nominierung und ihr zweiter Sieg‘, denke ich mir nur ‚Whoa!‘ Der Magen von einem dreht sich einfach nur um, und es ist so, als ob es einfach verrückt wäre. Ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass ich mehr erschaffen könnte, und das war kein Problem in meinem Leben, aber es war ein Gefühl von ‚Was zum Teufel?‘ […] Aber dieser Film war so inspirierend und wir hatten gerade etwas geschrieben, das auch uns inspirierte. Dann sahen wir diesen Film und er war so… das hat uns einfach inspiriert.“ Die Hitmacherin, die im Jahr 2022 auch für ‚No Time to Die‘ aus dem Soundtrack des gleichnamigen James-Bond-Films den Preis für den besten Originalsong gewinnen konnte, „vergisst“ manchmal, dass Musik als ein Heilungsmechanismus eingesetzt werden kann, bis sie merkt, dass sie Trost in der Arbeit eines anderen Künstlers findet.