Stars Billy Bob Thornton: Freude über Golden-Globe-Nominierung

Bang Showbiz | 10.12.2024, 14:00 Uhr

Der Star freut sich sehr über seine Nominierung für die Golden Globes.

Billy Bob Thornton freut sich sehr über seine Nominierung für die Golden Globes.

Der 69-jährige Schauspieler ist für seine Rolle als Tommy Norris in ,Landman‘ in der Kategorie ,Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Fernsehserie – Drama‘ nominiert und war schon vor der Nominierung „stolz“ auf seine Arbeit an der Serie.

Der US-TV-Sendung ,Extra‘ sagte er: „Ich fühle mich großartig dabei. Ich habe in der Welt der Golden Globes ziemlich viel Glück gehabt. Ich hatte im Laufe der Jahre einige Nominierungen, und es ist immer eine Ehre, eine Arbeit zu machen, auf die man stolz ist, und dann dafür anerkannt zu werden – es ist eine echte Ehre.“

Der Darsteller hat in seiner Karriere bereits zwei Golden Globes gewonnen, einen für die Serie ,Fargo‘ im Jahr 2015 und für die Serie ,Goliath‘ im Jahr 2017, hat aber im Laufe der Jahre eine Handvoll Nominierungen erhalten. Dieses Mal steht er im Wettbewerb mit Donald Glover für ,Mr. und Mrs. Smith‘, Jake Gyllenhaal für ,Aus Mangel an Beweisen‘, Gary Oldman für ,Slow Horses‘, Eddie Redmayne für ,The Day of the Jackal‘ und Hiroyuki Sanada für ,Shōgun‘. Billy gab zu, dass es „etwas ganz Besonderes“ sei, zu einer solch elitären Gruppe zu gehören, stellte aber auch fest, dass es „ziemlich lustig“ sei, mit Jake in einer Kategorie zu sein, da er ihn schon seit seiner Jugend kenne.