Billy Bob Thornton: LSD hat ihn zu einem besseren Künstler gemacht

21.11.2025

Der Star glaubt, dass der Konsum von LSD ihn zu einem 'besseren Künstler' gemacht hat.

Billy Bob Thornton glaubt, dass der Konsum von LSD ihn zu einem „besseren Künstler“ gemacht hat.

Der 70-jährige Schauspieler erzählt, dass er in seinen Zwanzigern auf dem Höhepunkt seiner Sucht „so gut wie alles ausprobiert“ habe. Obwohl ihm die Erfahrungen mit den vielen Psychedelika damals nicht gefielen, glaubt er heute, dass sie ihm trotzdem geholfen haben.

Im Podcast ‚After Dinner Thinks with Ann Wilson‘ sagte er: „Ich war drogenabhängig. Mit 24 habe ich mit den Drogen aufgehört. Ich habe alles gemacht. Ich habe sogar eine Zeit lang Morphium genommen, weil ich eine Freundin hatte, die Krankenschwester war … Das Lustige an LSD war, dass ich es nicht mochte. Ich hatte keine guten Trips. Und ich habe es weiter genommen, weil alle anderen es auch taten.“ Er fügte hinzu: „Ich glaube, dass es meinen Geist befreit hat, um ein besserer Künstler zu werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Psychedelika mir als Songwriter und Künstler im Allgemeinen geholfen haben.“

Der ‚Landman‘-Darsteller hat zwar das Gefühl, dass diese Erfahrungen „einem anderen Menschen“ widerfahren sind, weil er sich seitdem so sehr verändert hat. „Es ist so lustig, an diese Zeit zurückzudenken, denn es kommt mir fast wie eine andere Person vor. Aber ich glaube, es hallt immer noch nach, und die Nachwirkungen sind immer noch da. Und ich bin mir nicht sicher, ob Paul McCartney und John Lennon Unrecht hatten, als sie sagten, dass LSD und die Öffnung ihres Geistes ihnen bei ihren Songs geholfen haben“, so der Schauspieler.

Thornton erkannte, dass seine Sucht ihn umbringen würde, und schaffte es, ohne die Unterstützung eines Entzugsprogramms aufzuhören.