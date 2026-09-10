Stars Billy Joel zu seinen Fans: ‚Macht euch keine Sorgen um mich‘

Billy Joel - Melbourne Cricket Ground 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 09:00 Uhr

Billy Joel gibt ein Gesundheits-Update, nachdem bei ihm ein Normaldruckhydrozephalus diagnostiziert worden war.

Billy Joel „geht nirgendwohin“.

Bei dem Musiker wurde 2025 ein Normaldruckhydrozephalus diagnostiziert, eine neurologische Erkrankung, die vor allem bei älteren Erwachsenen auftritt. Inzwischen befindet er sich jedoch auf dem Weg der Besserung. In der ‚SiriusXM‘-Sendung ‚The Billy Joel Channel‘ berichtete der 77-Jährige, dass ihm zunächst eine Operation mit einem Shunt empfohlen worden sei. Dabei wird ein Loch durch den Schädel gebohrt und ein Schlauch ins Gehirn eingesetzt. „Ich wollte das nicht machen, aber dann habe ich mich darüber informiert und festgestellt, dass es helfen kann, das Gleichgewicht und das Gedächtnis zu verbessern. Wisst ihr, ich möchte nicht den Verstand verlieren“, gestand Billy. „Es ist schwer zu sagen, was altersbedingt ist und was mit der Erkrankung zusammenhängt.“

Deshalb habe er dem Eingriff zugestimmt. „Ich wurde operiert und mir wurde ein Shunt ins Gehirn eingesetzt – und tatsächlich hat sich dadurch einiges verbessert“, verriet er. Der ‚Piano Man‘-Interpret hat zuletzt eine Verbesserung seines Gedächtnisses und seines Gleichgewichts festgestellt. Dennoch sah er sich dazu gezwungen, seinen Arbeitsplan deutlich zu reduzieren. Billy, der seine Erkrankung im Mai 2025 öffentlich gemacht hatte, erzählte: „Die Ärzte haben mir Folgendes gesagt: Aufgrund meines Berufs, bei dem ich sehr laute Rockmusik spiele, habe ich bei jedem Auftritt gewissermaßen eine Gehirnerschütterung erlitten. Das verursachte Schäden an den Nerven in meinem Gehirn, und je mehr Shows ich spielte, desto mehr Gehirnzellen könnte ich verlieren. Da wurde mir klar, dass ich das im Moment nicht tun sollte.“

Deshalb müsse er sich zunächst erholen und solle sich nicht zu sehr belasten. Billy absolviert nach eigenen Angaben Physiotherapie und hält sich an die Anweisungen seiner Ärzte. Zudem teste er sich regelmäßig selbst, um seinen Zustand im Blick zu behalten. Der preisgekrönte Künstler beruhigte seine Fans anschließend und betonte: „Ich weiß, dass die Leute gehört haben: ‚Oh, er hat eine Erkrankung des Gehirns‘, aber mir geht es gut. Ich möchte nur, dass die Leute wissen: Macht euch keine Sorgen um mich. Ich gehe nirgendwohin. Ich bin hier. Ich bin immer noch hier.“