Stars Billy Ray Cyrus: Antrag auf Scheidung am Tag vor OP eingereicht

Firerose and Billy Ray Cyrus - Aug 2023 - Annual Academy of Country Music Honors - TN - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2024, 10:00 Uhr

Billy Ray Cyrus wird vorgeworfen, die Scheidung eingereicht zu haben, nur einen Tag bevor sich seine entfremdete Frau Firerose einer doppelten Mastektomie unterziehen sollte.

Der 62-jährige Country-Sänger heiratete seine australische Partnerin im Oktober 2023, reichte aber Ende Mai weniger als sieben Monate nach der Eheschließung Papiere ein, um die Ehe zu beenden. Jetzt behauptet Firerose, dass die Einreichung nur einen Tag vor ihrer geplanten Operation erfolgte.

Firerose (36) machte die Behauptung in Gerichtsdokumenten geltend, die am 14. Juni in Tennessee eingereicht wurden und ‚PEOPLE‘ vorliegen sollen. Darin heißt es: „Wenn die Ehefrau versuchte, bestimmte Bedenken zu äußern, nannte der Ehemann sie oft eine ‚egoistischen f*** B***‘ und behauptete ständig, dass sie ihn benutze. Als der große Operationstermin der Ehefrau bevorstand, hatte sie verständliche Angst, zu gehen oder irgendeine Art von Hilfe zu suchen, weil sie befürchtete, dass der Ehemann ihre Operation oder ihre langwierige Genesung zu Hause stören würde.“

Verschiedene Zeitungen fügten hinzu, dass Firerose dann 23. Mai mit Scheidungspapieren „überfallen“ wurde – weniger als 24 Stunden, bevor sie sich einer präventiven doppelten Mastektomie unterziehen sollte, nachdem bei ihr die BRCA1-Genmutation diagnostiziert wurde, wegen der sie ein erhöhtes Risiko hat, an Brustkrebs zu erkranken. Sie behauptete, dass Cyrus im Vorfeld der Scheidung „verbale Angriffe“ auf sie startete und drohte, sie aus ihrem Haus zu werfen. Firerose beschuldigt Cyrus auch, ein Versprechen gebrochen zu haben, für ihre Operation zu bezahlen. Die Zeitungen fügten hinzu: „An dem Tag, an dem die Ehefrau operiert werden sollte, suchte sie stattdessen nach einer Wohnung und stand unter erheblichem emotionalem Stress. Die Ehefrau verließ sich auf das Versprechen des Ehemanns, ihre Operation zu bezahlen, und der Ehemann hat dieses Versprechen jetzt zurückgewiesen.“

Cyrus‘ Scheidungspapiere nennen unüberbrückbare Differenzen und unangemessenes eheliches Verhalten als Grund für die Trennung. Er beantragte auch die Aufhebung wegen Betrugs. Firerose bestritt die Behauptung eines unangemessenen ehelichen Verhaltens in ihrer eigenen Einreichung. Cyrus – Vater von Popstar Miley Cyrus – beschuldigte Firerose zuvor, seine Kreditkarte ohne Erlaubnis mit 97.000 US-Dollar belastet zu haben, und beantragte eine einstweilige Verfügung, um ihr den Zugriff auf seine persönlichen und geschäftlichen Kreditkarten und Konten zu verwehren. Er forderte auch, dass sie gezwungen wird, das Geld zurückzuzahlen. In ihren Papieren bestand Firerose darauf, dass sie nicht im Unrecht war, die Kreditkarte ihres entfremdeten Mannes zu benutzen.