Stars Bindi Irwin: Sie gibt ein Gesundheitsupdate

Bindi Irwin at the Steve Irwin Gala in Las Vegas - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2025, 09:00 Uhr

Bindi Irwin erzählte, dass ihr der Blinddarm und „51 Endometrioseherde“ entfernt wurden.

Die 27-jährige Schauspielerin, die die Tochter der verstorbenen ‚Crocodile Hunter‘-Legende Steve Irwin ist, gab nach ihrer Diagnose im Jahr 2023, die nach einem Jahrzehnt chronischer Schmerzen erfolgte, ein Update zu ihrem langen Kampf gegen Endometriose.

Die Prominente schrieb in dieser Woche auf ihrem Account auf Instagram neben einem Selfie: „13 Jahre Kampf um Antworten. 51 Endometrioseherde, eine Zyste und mein Blinddarm wurden in zwei Operationen mit @seckinmd entfernt. Mein Leistenbruch von der Geburt, der sich öffnete, ist behandelt worden. Ich kann ENDLICH sagen, dass es mir besser geht.“ Endometriose ist eine Erkrankung, bei der abnormales Gewebe anfängt, außerhalb der Gebärmutter zu wachsen. Bindi wurde im Mai notoperiert und verpasste deshalb eine Gala zu Ehren ihres verstorbenen Vaters. Und jetzt fügte sie hinzu, dass sie nach ihren gesundheitlichen Problemen, endlich wieder „funktionieren“ könne. Irwin erklärte: „Ich kann im Alltag wieder funktionieren, ohne mich übergeben zu müssen oder vor Schmerzen ohnmächtig zu werden. Langsam, langsam komme ich wieder zu Kräften. Ich kann die Schwere meiner Gefühle nicht in Worte fassen, da ich damit anfange, mich selbst wiederzuerkennen.“