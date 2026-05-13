Stars Robert Irwin: Tanzen ist schlimmer als von einem Krokodil in die ‚Todesrolle‘ genommen werden

Robert Irwin - November 2024 - TikTok Awards - Hordern Pavilion - Australia - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 18:00 Uhr

Robert Irwin hat seinen Einsatz bei 'Dancing With The Stars' mit der Todesrolle durch ein Krokodil namens Jimmy Fallon verglichen.

Robert Irwin fühlt sich wohler dabei, mit einem Krokodil zu kämpfen, als zu tanzen.

Der 22-jährige Naturschützer – dessen Vater die verstorbene Legende Steve Irwin war – überlebte kürzlich, wie ihn ein Krokodil namens Jimmy Fallon in die ‚Todesrolle‘ nahm, und verglich das Erlebnis scherzhaft mit dem Sieg bei ‚Dancing With The Stars‘, der amerikanischen Version von ‚Let’s Dance‘.

Er sagte gegenüber ‚Extra‘: „Wir sind sozusagen die Weltführer in der Krokodilforschung und Krokodilrettung. Und wenn man ein Krokodil einfängt, kann es passieren, dass man ge-death-rollt wird, weißt du? Ich wurde ge-death-rollt.“ Zum Glück ging der Vorfall glimpflich für den Australier aus: „Ich war unter ihm und glücklicherweise hat er sich dann in die andere Richtung gedreht. Das war’s eigentlich. Es war einfach Glück … man muss einfach mitgehen. Aber ehrlich, verglichen mit Tanzen – Alter, gib mir jederzeit lieber ein Krokodil!“

Robert sprach erstmals vergangene Woche in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ über die erschreckende Begegnung mit dem Krokodil. Er sagte dem Moderator: „Ich habe dieses Krokodil vor Jahren Jimmy Fallon genannt, und inzwischen ist er das, was wir ein Boss-Krokodil nennen. Er ist riesig, richtig?“ Der Talkshow-Host verteidigte seinen Namensvetter scherzhaft und bestand darauf, dass das Krokodil eigentlich „normal groß“ sei. Er fügte hinzu: „Es ist nur so: Wenn man älter wird, legt man ein paar Pfunde zu. Ich weiß, wie das ist.“ Robert lachte anschließend, als er erzählte, wie er beinahe von der über vier Meter langen Kreatur zerquetscht worden wäre. Er scherzte: „Mir ging’s gut, aber Jimmy ist ein harter Brocken.“

Nach seinem großen ‚DWTS‘-Sieg wurde bekanntgegeben, dass Robert eine neue Spin-off-Show mit dem Titel ‚Dancing With the Stars: The Next Pro‘ moderieren wird, in der nach neuen Profitänzern für die 35. Staffel des TV-Wettbewerbs gesucht wird. Robert deutete auch an, dass einige Tiere aus dem Wildtierpark seiner Familie einen Auftritt haben könnten. Er sagte zu Jimmy: „Wir haben in Brisbane gedreht, also direkt im Australia Zoo. Es gibt sogar eine Episode, die möglicherweise mit einigen meiner Tiere im Australia Zoo stattfindet.“

Tanzexperte Mark Ballas – selbst ehemaliger ‚DWTS‘-Profi – wird Juror der neuen Show sein, ebenso wie seine Mutter Shirley Ballas, die Chefjurorin der britischen Version ‚Strictly Come Dancing‘ ist, in der auch Motsi Mabuse in der Jury sitzt. ‚Dancing With the Stars: The Next Pro‘ startet im Juli in den USA.