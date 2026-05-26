Stars Birgit Schrowange hat mit einem Investmentfehler Geld verloren

Birgit Schrowange - Hamburg, 21.10.2017 Goldene Bild der Frau - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 14:00 Uhr

Birgit Schrowange hat mit einem Investmentfehler Geld verloren.

Birgit Schrowange spricht heute offen über Fehler, die sie beim Umgang mit Geld gemacht hat.

Die ehemalige TV-Moderatorin, die sich über viele Jahre intensiv mit Finanzthemen beschäftigt hat, musste insbesondere während der Dotcom-Krise schmerzhafte Erfahrungen an der Börse sammeln. Rückblickend sieht sie diese Zeit jedoch als wichtige Lektion. Im Gespräch mit dem Kundenmagazin der ‚BBBanking‘ erklärte Schrowange, dass sie mittlerweile einen deutlich bewussteren Umgang mit Geld pflege. „Heute unterscheide ich klar zwischen Investieren und Zocken. Ich habe ein sehr kleines Budget, mit dem ich bewusst Risiken eingehe. Aber der überwiegende Teil meines Vermögens ist langfristig, breit gestreut und solide investiert“, sagte die Moderatorin.

Die Verluste während der Dotcom-Blase hätten ihr gezeigt, wie wichtig eine nachhaltige Anlagestrategie sei. Statt auf schnelle Gewinne zu setzen, achtet Schrowange heute vor allem auf Stabilität und regelmäßige Erträge. Dabei spielen Dividenden inzwischen eine größere Rolle als spekulative Investments. „In meinem Alter steht nicht mehr maximales Wachstum im Vordergrund, sondern Erhalt und regelmäßige Erträge. Dividenden spielen eine größere Rolle“, erklärte sie weiter.

Auch privat hat sich bei der ehemaligen RTL-Moderatorin in den vergangenen Jahren einiges verändert. Seit 2023 ist sie mit dem Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer verheiratet. Aus ihrer früheren Beziehung mit Markus Lanz hat Schrowange einen Sohn. Ihr Ehemann brachte zudem zwei Kinder mit in die Ehe, wodurch die Themen Vermögensplanung und Nachlassregelung für das Paar besonders wichtig geworden seien. Schrowange betont, dass sie sich deshalb frühzeitig um rechtliche Klarheit gekümmert habe. „Ich habe ein Testament und einen Ehevertrag. Gerade in Patchwork-Familien ist Klarheit entscheidend. Das gibt Sicherheit – und Frieden. Sein Vermögen an den Ehepartner oder an Kinder zu übertragen, kann man aktiv gestalten, auch schon zu Lebzeiten“, sagte sie dem ‚BBBanking Kundenmagazin‘.