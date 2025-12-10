Stars Birgit Schrowange wagt einen Neuanfang in München

Birgit Schrowange - Hamburg, 21.10.2017 Goldene Bild der Frau - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 14:00 Uhr

Birgit Schrowange startet einen neuen Lebensabschnitt und zieht gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer, nach München.

In einem Interview mit der ‚Abendzeitung‘ erklärte die Moderatorin (67), dass sie bislang noch zwischen Köln und München pendelt: „Ich bin noch nicht vollständig nach München gezogen, ein Bein bleibt noch in Köln.“

Der Umzug sei ein Herzenswunsch ihres Mannes, der in München studiert hat. Doch auch für Schrowange selbst habe die Stadt einiges zu bieten: „Die Nähe zu Italien und den Bergen ist einfach sehr reizvoll.“ Und weiter: „Ich lebe schon lange in Köln und jetzt noch mal eine andere Stadt neu zu erleben und zu erkunden, ist toll. Wir sind beide frei – mein Mann hat auch aufgehört zu arbeiten – und der hohe Freizeitwert macht München aus. Ich habe auch schon ein paar nette Läden gefunden, wo ich gerne hingehe. Wir mögen es einfach.“

Trotz des neuen Lebensmittelpunkts werden Schrowange und Spothelfer nicht dauerhaft in München bleiben. Das Paar werde zwischen München und Mallorca pendeln, wo es ebenfalls eine Wohnung hat.

Birgit Schrowange und Frank Spothelfer hatten im Juli 2023 auf einem Kreuzfahrtschiff geheiratet. Kennengelernt hatten sie sich 2017 ebenfalls auf einer Schiffsreise, als Spothelfer mit seinen beiden Töchtern unterwegs war.