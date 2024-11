Musik BLACKPINK-Star Rosé: Dunkle Zeiten sind die beste Inspiration

Rose of Blackpink - Born Pink In Cinemas red carpet 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2024, 11:00 Uhr

Die Sängerin fühlt sich von herausfordernden Phasen in ihrem Leben inspiriert.

BLACKPINK-Star Rosé verrät, dass sie am besten Songs schreibt, wenn sie eine schlechte Zeit in ihrem Leben durchmacht.

Der 27-jährige K-Pop-Star wird auf seinem kommenden Solo-Debütalbum ‚rosie‘ „roh und ehrlich“ über eine harte Zeit in seinem Leben sprechen. Das Schreiben der persönlichen Texte über ihre „Emotionen“ vergleicht die Sängerin mit einer Therapiesitzung.

In der Sendung ‚Hot Ones‘ des Youtube-Kanals ‚First We Feast‘ enthüllt sie: „Ich will das nicht sagen, aber normalerweise ist es für mich wie eine Erfahrung von ‚Wow, das Leben war in letzter Zeit ziemlich schlimm‘, wenn ich so bin. Es waren immer die besten Sessions. Weil ich all das dort gelassen habe und am Ende mit einem großartigen Song herauskomme. Dieses Album ist eine Darstellung meiner letzten drei oder vier Jahre und all der rohen und ehrlichen Emotionen, über die ich nie zuvor gesprochen habe.“

Trotz des düsteren Themas ist Rosé zufrieden mit dem Ergebnis. „Ich denke, das ist das Schöne daran. Das ist es, was ich am meisten am Kreieren mag: Dass man etwas nicht so Großartiges nehmen [und es] in etwas Schönes verwandeln kann“, erklärt sie.

Kürzlich offenbarte die Musikerin, dass ihr Hasskommentare als Inspiration für eine der bedeutungsvollsten Songs auf dem Album dienten. „Ich habe erkannt, wie verletzlich und süchtig ich nach dieser [Online-]Welt war und wie sehr ich mich danach sehnte, geliebt und verstanden zu werden. Es ist so ekelhaft verletzlich und ehrlich, dass die Leute erfahren, dass ich ein Mensch bin, der diese Emotionen durchlebt, und das habe ich an mir gehasst“, gestand sie dem Magazin ‚PAPER‘.